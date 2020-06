| Skurriles Format bei ProSieben

In einer neuen ProSieben-Show kommt alles auf den Herzschlag an. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wer bekommt seinen Puls am besten unter Kontrolle?

Im Sommerloch ist Kreativität gefragt. Da kommen die Sender mit der ein oder anderen skurrilen Show-Idee um die Ecke. Auch das Konzept von "Die! Herz! Schlag! Show!" wirkt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich. Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler treten in der ersten Ausgabe am Montag, 13. Juli 2020, um 20.15 Uhr gegen Panagiota Petridou, Paul Janke und Simon Gosejohann an. Die Promi-Teams müssen im "Puls-Duell" beweisen, dass sie ihren Herzschlag besser unter Kontrolle haben als die Konkurrenz.

Moderator Steven Gätjen stellt die prominenten Kandidaten erst vor neun besondere Challenges und schickt sie anschließend in ein herausforderndes Finale: Schafft es Paul Janke, mit seinem eigenen Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einzustellen? Können sich Mario Basler und Lilly Becker so tief in die Augen blicken, dass sich ihr Herzschlag synchronisiert? Und wie hoch schnellt der Puls von Simon Gosejohann beim Rückwärtsbuchstabieren komplizierter Begriffe?

In keiner Spielrunde dürfen die Prominenten ihren Puls aus dem Blick verlieren. Denn von Ruhepuls bis Herzrasen, in der neuen ProSieben-Showreihe "Die! Herz! Schlag! Show!" siegt allein das Team, das seinen Herz! Schlag! stets beherrscht.

Quelle: areh