Even Closer – hautnah: Es wird heiß bei TVNOW

Die sechsteilige Serie "Even Closer – hautnah" handelt von Leistungsdruck und Leidenschaft. Die jungen Hauptdarsteller kommen sich im neuen TVNOW-Original auch außerhalb der Tanzschule näher. Teilweise mit gefährlichen Konsequenzen.

Wem "Dirty Dancing" damals nicht "dirty" genug war, der wird sich vielleicht über die neue Serie von TVNOW freuen. Denn in "Even Closer – hautnah" gibt es nicht nur zahlreiche spektakuläre Tanz-Szenen zu sehen, sondern auch viel Erotik und Leidenschaft.

Die junge Feli (Vivien König) zieht nach Hamburg und beginnt ihre Ausbildung an der Stage-Tanzschule. Schon an ihrem ersten Abend trifft sie auf einer Party einen schönen Unbekannten, der ihr ziemlich nah kommt – und den sie so schnell nicht vergessen kann. Feli zieht in die WG ihrer Tanzkolleginnen Lucie (Mareike Zwahr) und Klara (Maéva Marie Mathilde Roth). Und wird in eine ganz neue Welt voller Leidenschaft und Konkurrenzkampf gezogen. Das Besondere an der Serie ist, wie offen mit dem Thema Sexualität und Erotik umgegangen wird. In vielen Einstellungen sind die Schauspieler leicht bekleidet oder sogar nackt zu sehen.

Für Produzentin Helga Löbel ist das etwas völlig Natürliches. "Als ich das Thema bei TVNOW vorgestellt habe, war mein erster Satz: 'Tanzen ist wie Sex, nur angezogen.' Jeder, der schon mal getanzt hat, weiß, wie schnell wir mit Bewegungen und unserem Körper Emotionen ausdrücken können." Dasselbe passiere auch beim Sex. "Die Physis und die Emotion verbinden in beiden Themen Menschen – und da wo Menschen verbunden sind, gibt es auch Geschichten zu erzählen", sagt Löbel.

Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2020 in Berlin und Hamburg statt. Unter anderem wurde auf der Reeperbahn und im legendären Moondoo Club, in dem bereits die Beatles auftraten, gedreht. Die ersten drei Folgen von "Even Closer" sind ab dem 14. Februar verfügbar, die nächsten drei werden am 21. Februar veröffentlicht.

"Even Closer"

ab Sonntag, 14. Februar, gibt es die ersten drei Folgen bei TVNOW

