| Jäger aus "Gefragt - gejagt"

In der ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt" beeindruckt Sebastian Klussmann als Jäger immer wieder durch sein großes Wissen. Nun versucht er sich auch als Schauspieler.

Klussmann, der in der von Alexander Bommes moderierten Sendung auch durch seine knallbunten Hemden für Aufsehen sorgt, wird in vier Folgen der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" mitspielen. Sein Rollenprofil? Klussmann spielt sich selbst und weckt das Interesse mehrerer Frauen.

Das verrät die ARD schon im Vorfeld zur Handlung: Lucy (Jennifer Siemann) fällt aus allen Wolken, als plötzlich der Quizpromi Sebastian Klussmann vor ihr steht. Für sie ist er nicht nur ein Idol, sondern auch der perfekte Mann. Aber nicht nur Lucys Interesse ist geweckt, sondern auch Rosalie (Natalie Alison) ist auf ihn aufmerksam geworden. Sie benötigt dringend Geld, und versucht mit einer dreisten Lüge, die Unterstützung des prominenten Quizmeisters zu bekommen. Welche der Rivalinnen wird ihn am Ende für sich gewinnen können?

Für Klussmann ist die Gastrolle bei "Sturm der Liebe" eine sehr emotionale Angelegenheit. "Die ersten fünf Jahre der Serie habe ich fast täglich mit meiner mittlerweile leider verstorbenen Großmutter geschaut und am Set habe ich oft an sie gedacht", erklärt der Quiz-Europameister. Fernseherfahrung hat er mittlerweile zwar zur Genüge, "dennoch war es für mich eine neue Herausforderung, so viel Text in kurzer Zeit zu lernen."

Die erste der vier Folgen mit Sebastian Klussmann wird voraussichtlich am 13. September ausgestrahlt.

Quelle: areh