Wegen der Corona-Krise ist in diesem Jahr alles anders. Auch das Finale von "Germany's next Topmodel" ist betroffen. Die Live-Show findet ohne Publikum statt – und ohne Heidi Klum?

Wie die "Bild" berichtet, steht diese Möglichkeit tatsächlich im Raum. Heidi Klum lebt bekanntermaßen in den USA und müsste für das "GNTM"-Finale nach Deutschland fliegen. Normalerweise kein Problem, wegen Corona derzeit aber eben doch. Heidi Klum müsste nach ihrem Flug in Deutschand erst einmal zwei Wochen in Quarantäne. Laut "Bild" gibt es zwar Sonderregelungen, aber ob die für die "Model-Mama" greifen, ist fraglich.

ProSieben hat sich dazu noch nicht geäußert, nach Informationen der "Bild" spielt der Sender aber schon Möglichkeiten durch, wie ein Finale ohne Heidi Klum ablaufen könnte. Denkbar ist, dass sie per Video zugeschaltet wird.

Normalerweise hätte das Finale am 21. Mai im ISS-Dome in Düsseldorf stattfinden sollen. "Es ist super schade, dass wir das GNTM-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz der GNTM-Fans ist wichtiger", sagte Heidi Klum schon vor einigen Wochen. Besonders schade würde sie wohl finden, wenn sie nun selbst nicht vor Ort sein könnte.

