21-Jähriger stirbt nach Drogenkonsum

Schwerer Schicksalsschlag für Rockmusikerin Melissa Etheridge: Ihr Sohn Beckett ist im Alter von 21 Jahren gestorben. Er starb an den Folgen einer Opioid-Sucht.

Seit der anhaltenden Corona-Pandemie wandte sich Musikerin Melissa Etheridge, wie viele ihrer Kollegen, immer wieder über Facebook und Co. an ihre Fans, um ihnen mit Live-Konzerten und Gitarren-Stunden die Zeit in der Quarantäne zu versüßen. Auch für Mittwoch (13. Mai) hatte die Sängerin ein Konzert aus ihrem Wohnzimmer angekündigt, doch stattdessen musste ihr Social-Media-Team eine schreckliche Nachricht verkünden. "Mit großer Trauer müssen wir euch darüber informieren, dass Melissas Sohn Beckett verstorben ist und es deswegen heute keine Show geben wird", hieß es in dem Posting. Beckett wurde nur 21 Jahre alt.

In einem persönlichen Post bei Instagram und Twitter machte die Musikerin die Todesumstände publik: "Ab heute gehöre ich zu den Hunderttausenden, die geliebte Menschen an Opioidabhängigkeit verloren haben." Ihr Sohn habe gegen die Sucht gekämpft, sei ihr nun aber erlegen. "Mein Herz ist gebrochen", schreibt Etherdige, bedankte sich aber zugleich für die vielen Beileidsbekundungen, die sie erreicht hätten. "Wir hadern damit, was wir noch hätten tun können, um ihm zu helfen." Nun tröste sie sich damit, dass das Leiden für ihn vorbei sei. Auch kündigte die 58-Jährige an, schon bald wieder singen zu wollen: "Das hat mich immer geheilt."

Melissa Etheridges Sohn Beckett stammt aus der Beziehung mit der Filmemacherin Julie Cypher. Die beiden Frauen waren bis zum Jahr 2000 ein Paar, haben neben Beckett noch Tochter Bailey Jean (23), die ebenfalls mithilfe künstlicher Befruchtung gezeugt wurde. Leiblicher Vater der beiden ist Musiker David Crosby (78). Aus ihrer Beziehung mit der Schauspielerin Tammy Lynn Michaels hat Melissa Etheridge außerdem die 13-jährigen Zwillinge Johnnie Rose und Miller Steven. Seit 2013 ist sie mit Schauspielerin Linda Wallem (58) verheiratet.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH