Baby-News

Baby-News aus Hollywood: Die ehemalige "Glee"-Darstellerin Lea Michele und ihr Ehemann erwarten zum ersten Mal Nachwuchs.

Vor fast genau einem Jahr gaben sich Schauspielerin Lea Michele und der Unternehmer Zandy Reich das Jawort. Kurz nach ihrem ersten Hochzeitstag am 9. März überraschten die beiden nun mit einer wundervollen Nachricht: Sie werden zum ersten Mal Eltern! Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares bestätigte die Schwangerschaft gegenüber verschiedenen US-Medien und erklärte, dass das Baby ein absolutes Wunschkind sei. "Die beiden wollten schon immer Eltern werden", so der Insider.

Als Michele ihren jetzigen Ehemann 2017 auf der Hochzeit gemeinsamer Freunde kennenlernte, war es ein Wendepunkt in ihrem Leben. Die Schauspielerin und Sängerin, die durch ihre Rolle der Rachel Berry in der Musical-Serie "Glee" (2009-2015) berühmt geworden war, hatte zuvor einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen. Ihr langjähriger Co-Star und Freund Cory Monteith starb im Juli 2013 mit nur 31 Jahren an einer Überdosis Heroin. Michele kämpfte lange mit dem schweren Verlust, teilte ihre Trauer immer wieder mit ihren Fans in den sozialen Medien.

Inzwischen hat die 33-Jährige nicht nur privat ihr Glück gefunden, auch beruflich läuft es gut für sie: Ende 2019 veröffentlichte sie ihr drittes Album "Christmas In The City" und spielte die Hauptrolle im Fernsehfilm "Same Time, Next Christmas".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH