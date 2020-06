Wiederholung bei SAT.1

Von Annekatrin Liebisch

"Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" zeigt Rassismus und Diskriminierung in den Sechzigern und erzählt die wahre Geschichte von drei Afroamerikanerinnen bei der NASA. Jahrzehnte später ist das Thema Rassismus leider aktueller denn je.

Warum schickten die Sowjets schneller einen Menschen ins All als die USA? Vielleicht hat es damit zu tun, dass das wohl fähigste Mitglied der NASA stets 40 Minuten Arbeitszeit vergeuden muss, um vom Büro zur einzigen Toilette für schwarze Angestellte zu laufen. Regisseur Theodore Melfi durchsetzt in der SAT.1-Wiederholung "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" seine Geschichte von Diskriminierung in den USA der 60er-Jahre mit viel Witz und Wärme. Die Ungerechtigkeit, deren Zeuge man als Zuschauer wird, ließe sich ohne diese Momente sonst auch nur schwer ertragen.

Schon in ihrer Kindheit murmelte Katherine Johnson (Taraji P. Henson) Primzahlen statt Abzählreime auf dem Schulweg. Nun, mit Anfang 40, gehört sie zu den wenigen afroamerikanischen Mathematikerinnen, die ihre Rechenkünste in den Dienst der NASA stellen – soweit es ihnen die Rassentrennung ermöglicht: Ihre Freundin Mary Jackson (Soulsängerin Janelle Monáe) etwa würde gern als Ingenieurin arbeiten, kann die nötigen Zusatzqualifikationen jedoch nur an einer Schule erwerben, die Weißen vorbehalten ist. Die Dritte im Bunde, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), leitet de facto die weit von den weißen Kollegen abgelegene Abteilung der schwarzen Rechengenies, wird aber nicht entsprechend entlohnt.

In Zeiten, in denen offenbar wird, dass das Problem Rassismus in den USA aktueller denn je ist, lohnt sich ein Blick in die dunkle Vergangenheit in besonderem Maße. Herauszuheben ist zudem die Filmmusik: Pharrell Williams, der mit Hans Zimmer und Benjamin Wallfisch den exzellenten Funk- und Soulsoundtrack zusammenstellte, unterlegte Katherines halbe Weltreisen zur Toilette sogar mit einem eigenen Thema.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH