| Kuppelshow bei RTL

Fünf Mütter wollen ihre Söhne endlich unter die Haube bringen. Die 13. Staffel von "Schwiegertochter gesucht" wird erstmals zur Primetime ausgestrahlt. Wir stellen die Kandidaten vor.

Die neuen Folgen der oftmals etwas peinlichen Kuppelshow laufen ab Dienstag, 14. Juli, bei RTL. Der neue Sendeplatz um 20.15 Uhr soll dem Format besonders gute Quoten bescheren. Der Sender verspricht "zeitgemäße und liebevolle" Anpassungen. Wie gehabt führt Moderatorin Vera Int-Veen durch die Show.

Fünf Junggesellen möchten nicht länger alleine sein und machen sich mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Muttis auf die Suche der oder dem Richtigen. Schon im vergangenen Jahr wurden die fünf Kanidaten in einer Pressemitteilung vorgestellt, dann verzögerte sich aber die Ausstrahlung. Nun kommen sie also doch noch dran.

Diese Kandidaten sind im Sommer 2020 dabei:

Dennis, 34, Speditionskaufmann

Dennis, der in NRW lebt, beschreibt sich selbst als romantisch, humorvoll und tierlieb. Er ist Fan des VfL Bochum und spielt auch selbst gerne Fußball. Außerdem geht er gerne ins Fitnessstudio. "Ich wünsche mir eine Partnerin, die in einer Beziehung genauso viel gibt wie ich", sagt Dennis. "Ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen. Meine Partnerin muss das Herz am rechten Fleck haben und hinter mir stehen. Ich suche eine Frau, mit der ich lachen und über alles reden kann. Außerdem muss sie tierlieb sein, da meine Mutter einen kleinen Hund hat, um den ich mich auch gerne kümmere."

Philipp, 32, Zeitsoldat

Auch Philipp ist ein sportlicher Typ, er liebt Schwimmen, Trampolinspringen, Bootfahren und auch Kochen. "Die Frau an meiner Seite kann sich zu 100 Prozent auf mich verlassen und eine Menge Spaß mit mir haben. Ich lache gerne und mag es, manchmal das Kind in mir herauszulassen", sagt der Zeitsoldat aus Schleswig-Holstein, der auf natürliche und tierliebe Frauen steht.

Meik, 28, gelernter Koch

Meik lebt in Ungarn am Balaton. Seine Hobbys sind Animes, seine Chihuahuas, Gartenarbeit, heimwerken, zeichnen und schwimmen. "Ich bin ein fröhlicher, unkomplizierter Mensch und wünsche mir das auch von einer Partnerin. Der Jackpot wäre, wenn eine Frau sich für Animes interessiert", sagt Meik.

Andrea, 29, Gastronom

Der Niedersachse sucht den Mann fürs Leben. "Ich mag Männer, die authentisch, herzlich und offen sind. In einer Beziehung brauche ich einen Mann, der mir die Stirn bieten kann, da ich auch schon mal dickköpfig bin. Ich suche einen feinfühligen, maskulinen Partner, mit dem ich mir etwas aufbauen kann", sagt Andrea, der sich als typischen Italiener beschreibt: "Ich bin extrovertiert und temperamentvoll."

Heiko, 46, angehender psychologischer Berater

Heiko kommt aus Sachsen-Anhalt und bezeichnet sich als kreativ, spirituell und humorvoll. Er hat ein Kind aus einer früheren Beziehung. "Die Partnerin an meiner Seite muss nicht spirituell sein, sie sollte aber Verständnis für mein Interesse an Engeln haben. Sie darf gerne Kinder mit in die Beziehung bringen und sollte Tiere mögen, da ich zwei Katzen habe", sagt Heiko.

Quelle: areh