"Deine Hochzeit – LIVE!"

Traumhochzeit trotz Corona? RTLZWEI begleitet zwei Paare, die während der Krise unter erschwerten Bedingungen heiraten. Einer der Bräutigame ist ein Star der Neuen Deutschen Welle.

Großveranstaltungen sind in Zeiten der Corona-Pandemie erstmal auf Eis gelegt. Auch Hochzeiten durften nur mit einer begrenzten Zahl an Gästen stattfinden oder mussten sogar gänzlich verschoben werden. Doch manche Paare lassen sich davon nicht die Freude verderben und heiraten trotzdem – wie zum Beispiel "Ich will Spaß"-Sänger Markus Mörl und seine Freundin Yvonne König.

RTLZWEI zeigt in der Sendung "Deine Hochzeit – LIVE!", wie sich der NDW-Star und seine Freundin das Ja-Wort geben – und berichtet zudem, mit welchen Schwierigkeiten und Hindernissen das Paar wegen der Coronakrise zu kämpfen hatte. Können sie trotz der Pandemie und der herrschenden Ausnahmesituation ihre Traumhochzeit auf dem Rhein erleben? Und warum hielten sie trotz Corona an ihrem Hochzeitstermin fest?

Daneben wird es noch eine weitere Hochzeit live vor der Kamera geben: Leslie und Oleg wollen sich am selben Tag trauen. Welche Steine wurden ihnen in den Weg gelegt, wo mussten sie Abstriche machen – und auf was mussten sie gänzlich verzichten? Die beiden Hochzeits-Reporter Alexandra Maurer und Eric Schroth teilen sich auf und berichten am Samstag, 11. Juli, 20.15 Uhr, live von den beiden Events.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH