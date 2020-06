Virologe und Experte

Auszeichnung für Christan Drosten: Der Virologe und Coronavirus-Experte bekommt für seinen NDR-Podcast, in dem er fast täglich über neue Entwicklungen und Erkenntnisse aufklärt den Grimme Online Award. Auch YouTuber Rezo gehört zu den Preisträgern.

Im März und April wusste man noch kaum etwas über das Coronavirus. Viele Menschen waren angesichts der Pandemie unsicher und auf der Suche nach verlässlichen Informationen. In dieser Zeit wurde Prof. Dr. Christian Drosten, Virologe an der Berliner Charité, zu einer verlässlichen und richtungsweisenden Stimme – insbesondere durch seinen Podcast "Das Coronavirus-Update". Am Donnerstag wurde er nun für diese Leistung von der Grimme-Jury gewürdigt. Er erhielt den begehrten Grimme Online Award, der hervorragende Netz-Angebote auszeichnet, in der Kategorie Information.

"Das Coronavirus-Update" demonstriere, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln könne – und erschließe ganz nebenbei neue Hörergruppen für das Medium Podcast", begründete die Jury ihre Wahl. Drostens NDR-Podcast, der über die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus informierte, startete im Februar und befindet sich aktuell in der Sommerpause. Dass er auch bei den Hörern hervorragend ankam, wurde mit dem Publikumspreis quittiert, über dessen Preisträger im Internet abstimmen konnten.

Ebenfalls in der Kategorie Information wurde das Video-Reportageformat STRG_F ausgezeichnet, welches insbesondere jüngere Zuschauergruppen ansprechen soll. Prämiert wurde ebenso der Weblog "NSU-Watch", der die Prozesse rund um die Mordserie der rechtsextremistischen Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" begleitete.

Auch der YouTuber Rezo war unter den Gewinnern, die aufgrund der Corona-Krise nicht wie üblich auf einer Gala, sondern per Livestream ausgezeichnet wurden. Er wurde für sein Video "Die Zerstörung der CDU" gewürdigt. Der Grimme Online Award ist nicht dotiert, hat allerdings als wichtigste deutsche Auszeichnung für Online-Publizistik ein hohes Renommee.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH