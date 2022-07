"How Fake Is Your Love?" – ProSieben wiederholt Quoten-Flop

Was ist echt, was ist fake? Falsche Paare mischten sich in "Fake Couples" unter echte Liebespaare. Nun zeigt ProSieben die sechs Folgen der ersten Staffel erneut.

How Fake Is Your Love? Dating-Show • 07.07.2022 • 23:55 Uhr

Wahre Liebe? Oder die perfekte Liebeslüge! Im Herbst 2021 zogen acht Paare in eine für solche Formate gern genommene Finca auf Mallorca ein. Doch Vorsicht, einige der "Couples" waren echt, andere spielten nur eine Rolle – und erzählten erfundene "Love Storys". Unter der Moderation Annemarie Carpendales mussten die Teilnehmenden im Rahmen verschiedener Spiele versuchen, so miteinander zu agieren, dass die anderen Paare nicht an ihrer Liebe zweifeln konnten. In der "Liebeszeremonie" nominierte dann jedes einzelne Paar jenes Zweiergespann, von dem es glaubte, dass es nicht echt sei. Das Paar mit den meisten Stimmen schied danach aus dem Spiel aus. Für jedes von der Gruppe eliminiertes "Fake Couple" wanderten 10.000 Euro in einen Jackpot. Dieser wurde in der finalen Runde von dem Paar gewonnen, das Runde für Runde überzeugen konnte.

Geht es beim Reality TV nicht ohnehin ums Verwischen oder Neudefinieren der Grenze zwischen "echt" und "nur gespielt"? Insofern hörte sich die Idee von "How Fake Is Your Love?" erst mal nicht uninteressant an. Doch die Chance zur Selbstbespiegelung eines beliebten TV-Genres war wohl nicht das, was Fans einer Dating-Show sehen wollten.

"How Fake Is Your Love?" startete Anfang September 2021 desaströs in die Primetime: Mit einem Tagesmarktanteil in der jungen Zielgruppe von nur 6,1 Prozent (2,5 Prozent beim Gesamtpublikum) belegte ProSieben an einem Dienstagabend nur einen ernüchternden fünften Rang. Alsbald wurde die Show auf den sehr späten Abend verschoben, wo sie nun für Fans oder Neueinsteiger des TV-Experiments wiederholt wird.

How Fake Is Your Love? – Do. 07.07. – ProSieben: 00.00 Uhr