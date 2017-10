| Streaming-Tipps der Woche

Neues bei Amazon Video: Spannend, rührend und erklärend

Ob Serie, Film oder Dokumentation: Streaming-Anbieter Amazon Prime Video bietet nahezu für jeden Geschmack eine passende Auswahl an. prisma stellt zwei Serien und einen Film vor.

Für Fantasy-Fans

Man nehme die Action aus "Game of Thrones", füge einen Schuss Romantik hinzu und mische das Ganze im Stil von "Herr der Ringe" ab. Heraus kommt das Fantasy-Abenteuer "The Shannara Chronicles", bei dem die gleichnamige Bestseller-Reihe von Terry Brooks als Vorlage dient. Nachdem die Welt durch monströse Waffen zerstört wurde, führt uns auch die zweite Staffel in eine postapokalyptische Welt, in der Elfen und Dämonen, Zwerge und Gnome das Sagen haben. Ein actiongeladenes Spektakel. Serie, Staffel 2, 10 Folgen, ab 12. Oktober auf Amazon.

Für Cineasten

Daniel Blake (Dave Johns) ist ein Endfünfziger, aufrichtig, Steuern zahlender Schreiner und Durchschnittsengländer – bis ihm seine Gesundheit die Existenz unter den Füßen wegzieht. Der Staat verweigert ihm den Bezug der Sozialhilfe. Dann kreuzen sich seine Wege mit der allein erziehenden Katie. Der Beginn einer Schicksalsgemeinschaft. "Ich, Daniel Blake" ist ein scharfsinniger Film, der berührt und fesselt. Drama, Dauer: 100 Minuten, ab sofort auf Amazon.

Für kleine Welt-Entdecker

Zusammen schon vor der Einschulung die Welt entdecken und dabei die ersten englischen Worte lernen? Eine wunderbare Idee, für die die Mitmach-Zeichentrickserie "Dora The Explorer" mehrfach für den Emmy nominiert wurde. Heldin ist die siebenjährige Dora, die mit ihrem Affen "Boots" um die Welt reist. Serie für Vorschulkinder, drei Staffeln, ab sofort bei Amazon.