"James Bond 007 – Im Angesicht des Todes"

Von Jasmin Herzog

Es war seine Abschiedsvorstellung: Roger Moores siebter Einsatz als legendärer MI6-Agent war gleichzeitig sein letzter. Und der hatte es in sich!

Im 007-Klassiker "Im Angesicht des Todes" bekommt es James Bond (Roger Moore) mit dem Psychopathen Max Zorin (Christopher Walken) zu tun, der einen Mikrochip der US-Armee den Sowjets zuspielt. Außerdem will Zorin Silicon Valley, den Computer-Standort in Amerikas Westen, vernichten. Dabei sollen ihm ein künstlich erzeugtes Erdbeben und seine Komplizin May Day (Grace Jones) helfen. Um den Bösewichten das Handwerk zu legen, muss James Bond einige Verfolgungsjagden und Mordanschläge überstehen. VOX wiederholt den Film von 1985 nun zu später Stunde. Anlass ist der zweite Todestag Roger Moores, der am 23. Mai 2017 im Alter von 89 Jahren in der Schweiz verstarb.

Mit einem atemberaubenden Auftakt im ewigen Eis der Arktis beginnt der siebte und letzte 007-Einsatz Roger Moores. Und actionreich geht es weiter, wenn der britische Geheimagent im Dienste Ihrer Majestät versucht die Welt zu retten. Dabei steht ihm die attraktive Stacey (Tanya Roberts) zur Seite, die dem eleganten Briten auch in privater Hinsicht zusagt. In zahlreichen Konfrontationen mit Zorin und seiner exotischen Handlangerin reihen sich Stunt- und Verführungszenen aneinander, bis der Superagent wieder in letzter Sekunde in einem großen Showdown die Menschheit retten kann.

Roger Moore gab in "Im Angesicht des Todes" eine glänzende Abschiedsvorstellung als James Bond. Gerade wegen des harten Aufeinanderprallens von zwei so gegensätzlichen Stars wie Moore und Jones kann sich der Film auch heute immer noch sehen lassen.

Exakt eine Woche später, an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, hat VOX gleich zwei Bond-Abenteuer im Programm: Zunächst "Goldeneye" (1995), Pierce Brosnans Bond-Debüt, um 20.15 Uhr. Und im Anschluss um 22.55 Uhr Sean Connerys letzten 007-Film "Sag niemals nie" aus dem Jahr 1983 – ein Sondereinsatz, der nicht offiziell zum Kanon der Agentenfilmreihe gehört.

Quelle: teleschau – der Mediendienst