| Formel-1-Legende

Privatsender RTL, für den Niki Lauda lange als Formel-1-Experte im Einsatz war, hat auf den Tod des Österreichers reagiert und sein Programm am Mittwochabend kurzfristig geändert.

Um 20.15 blickt Moderator Florian König in "Servus, Niki! Abschied einer Legende" mit Gästen (u.a. Ralf Schumacher) und in aktuellen Filmbeiträgen auf das bewegte Leben Niki Laudas zurück. Im Anschluss zeigt RTL um 20.45 Uhr die Dokumentation "Niki Lauda – Mein Leben am Limit", die 2015 erstmals ausgestrahlt wurde.

Die Dokumentation erzählt Laudas Lebensgeschichte. Thematisiert werden u.a. der frühe Bruch mit der Familie, Millionenschulden als junger Rennfahrer, der furchtbare Unfall auf dem Nürburgring 1976, der ihn fast das Leben kostete, das unglaubliche Comeback nur Wochen später in Monza sowie der Absturz der Lauda-Air-Maschine in Thailand 1991 mit mehr als 200 Toten.

In der Doku kommt nicht nur Lauda selbst zu Wort, sondern auch zahlreiche Weggefährten wie Arturo Merzario, der Lauda am Nürburgring 1976 das Leben rettete, sein damaliger Arzt Dr. Eike Martin, die Söhne von Niki Lauda und auch spätere Formel-1-Fahrer wie Nico Rosberg, Sebastian Vettel, David Coulthard oder Damon Hill.

Um 21.55 Uhr wird dann das Biopic "Rush - Alles für den Sieg" ausgestrahlt, in dem der deutsche Schauspieler Daniel Brühl Lauda verkörperte. Chris Hemsworth spielte seinen Rivalen und späteren Freund James Hunt.

"Nachtschwestern", "Sankt Maik", "Doc meets Dorf" und "Schmidt - Chaos auf Rezept" entfallen.

Lauda war am Montag (20. Mai 2019) verstorben. Die Formel-1-Welt trauert um den dreimaligen Weltmeister. Florian König, der jahrelang mit Lauda zusammengarbeitet hatte, sagte: "Ich bin tief erschüttert und sehr traurig über den Tod von Niki. Wir waren über unsere langen, gemeinsamen Jahre an der Rennstrecke hinaus auch privat eng miteinander verbunden."

Kommentator Heiko Wasser blickte ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit Lauda zurück. "Lange Gespräche waren die Ausnahme, Small Talk mit Niki fast unvorstellbar. Aber ein Thema hat uns dann doch abseits der Rennstrecke verbunden: unsere Liebe zu Hunden. Das war ein Thema, bei dem auch der knorrige, manchmal harte Niki ganz weich wurde", so Wasser.

"Klar, knurrig und kompromisslos einerseits - leicht, locker und launig andererseits. Mit diesen wunderbaren Eigenschaften war Niki über zwei Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Formel 1 im deutschen Fernsehen", sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe: "Sein Wort hatte Gewicht und seine Meinung zählte, weil er immer das beste Argument auf seiner Seite hatte: die Wahrheit. Wir sind dankbar, dass Niki Lauda uns über 20 Jahre als Mensch, Experte, Kollege und Freund begleitet hat."

Quelle: areh