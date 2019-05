Fortsetzung offiziell bestätigt

Von teleschau

Bevor Teil drei in Deutschland startet, können sich Action-Fans bereits auf neues Futter freuen: "John Wick 4" ist in Planung. Sogar der Starttermin steht schon fest.

Wer die "Avengers" vom Thron stürzt, hat eine Fortsetzung verdient: Nachdem "John Wick: Kapitel 3" sich am vergangenen Wochenende an die Spitze der amerikanischen Kinocharts gesetzt hat, verkündete das produzierende Studio Lionsgate nun einen viertel Teil. "Ihr habt gedient. Ihr werdet von Diensten sein. 'John Wick: Kapitel 4' kommt – 21. Mai 2021", heißt es in einer Mitteilung von Lionsgate an Fans, die der "Hollywood Reporter" zitiert.

Teil drei der Actionreihe mit Keanu Reeves als ehemaligem Auftragskiller spielte am vergangenen Wochenende 57 Millionen US-Dollar an den amerikanischen Kinokassen ein. In Deutschland startet der Film von Regisseur Chad Stahelski am kommenden Donnerstag, 23. Mai, in den Kinos. Neben Reeves ist Halle Berry in einer Hauptrolle zu sehen. In dem Film findet sich Titelheld John Wick auf der Flucht, nachdem er zuvor, in Teil 2, eine wichtige Regel gebrochen hatte.

Wovon Teil 4 handeln soll, ist noch nicht bekannt. Offen ist ebenso, wer an der Seite von Keanu Reeves in dem Actionfilm zu sehen sein wird.

Quelle: teleschau – der Mediendienst