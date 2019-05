| RTL-Castingshow

Sarah Lombardi wechselt die Seiten. Normalerweise stellt sie sich als Kandidatin in diversen Formaten dem Urteil der Jury. Nun übernimmt sie selbst die Aufgabe der Jurorin.

In der neuen "Supertalent"-Staffel nimmt Lombardi neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell am Jury-Tisch Platz. "Ich bin sehr glücklich als Jurorin dabei sein zu dürfen. Ich freue mich wahnsinnig auf die vielen Talente, auf Bruce und vor allem darauf, wieder mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten", sagte Lombardi. "'Das Supertalent' war die erste TV-Show, für die ich mich beworben habe. Damals habe ich es noch nicht ins TV geschafft und jetzt bin ich dort Jurorin. Wahnsinn!"

Lombardi hatte 2011 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen und Platz zwei belegt. Auch bei "Let's Dance" wurde sie Zweite, in "Das große Promibacken" und "Dancing on Ice" ging sie als Siegerin hervor. "Als Teilnehmerin diverser TV-Shows weiß ich sehr gut, wie es sich anfühlt, von einer Jury bewertet zu werden. Ich denke diese Erfahrung wird mir bei meiner neuen Aufgabe sehr helfen", so Lombardi.

Dieter Bohlen freut sich auf seine neue Kollegin. "Sie hat einfach alles, was eine emotionale, natürliche Jurorin mitbringen sollte", so der Pop-Titan, der bei DSDS mit Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi in der Jury sitzt. "Natürlich hab ich auch mit Pietro gesprochen, der sich auch für Sarah freut", sagte Bohlen.

Die neue Staffel von "Das Supertalent" wird im September bei RTL ausgestrahlt. Lombardi übernimmt die Nachfolge von Sylvie Meis, die zuletzt in der Jury saß. "Ich finde es toll, dass Sarah nun folgt. Sie ist eine lebensfrohe, authentische und sympathische Frau, die ich sehr schätze", erklärte die Niederländerin der "Bild". "Ich wünsche ihr von ganzem Herzen nur das Beste."

Quelle: areh