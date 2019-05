Als Paket-Lieferant ohne Uniform lebt es sich gefährlich. Zumindest, wenn es Rapper Ice-T ist, der online etwas bestellt hat. Wegen eines neuen Vertriebsmodells kritisierte er Amazon scharf.

Dass in Amerika Waffen nicht selten zu locker sitzen, ist hinlänglich bekannt. Immer wieder sterben dadurch Unschuldige. Auf dem Anwesen des Rappers Ice-T hätte es jetzt beinahe einen Paketboten erwischt, wie der Musiker selbst in einem Tweet erläuterte.

Message To Amazon: Now that you have regular people making your home deliveries.. Maybe they should wear a Vest with AMAZON DELIVERY on it..... I almost shot a MF creeping up to my crib last night.... Just sayin.