Jan Hofer bei Let's Dance 2021: Mr. Tagesschau setzt auf Ganzkörper-Qualitäten

Sein Gesicht kennen fast alle, nun schwingt Jan Hofer bei "Let's Dance" das Tanzbein und bietet endlich tiefere Einblicke. Und dann ab ins "Sommerhaus"?

Wer am 14. Dezember bei Twitter unterwegs war, wunderte sich womöglich über diesen Hashtag: #Ehrenjan landete bei den Twitter-Trends an diesem Abend auf Platz eins. Gewidmet war #Ehrenjan dem letzten "Tagesschau"-Auftritt von Jan Hofer, der sich an diesem Abend nach 35 Jahren als Nachrichtensprecher in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Wer geglaubt hatte, damit würde der Hamburger seine TV-Karriere komplett an den Nagel hängen, der sah sich getäuscht. Denn nur wenige Monate später wagt sich Hofer auf das Tanzparkett bei "Let's Dance".

"Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (1,72 Meter) präsentieren kann", sagt Jan Hofer. Der 68-Jährige, der 15 Jahre lang auch Chefsprecher der "Tagesschau" war, ist wohl der bekannteste Kandidat der 14. "Let's Dance"-Staffel.

Wer Hofer nur als seriösen Nachrichtensprecher kennt, wird überrascht sein, dass er sich für das Engagement in einer RTL-Sendung entschieden hat. Allerdings ist Unterhaltungsfernsehen kein Neuland für den gebürtigen Niederrheiner. Hofer moderierte schon Unterhaltungsformate wie die beliebte Talkshow "Riverboat" (1992-2012, MDR), die Jazz-Musiksendung "Swing Raritäten" (1990-1993, NDR/RB) oder die "NDR Talk Show" (1989-1991). Von 2011 bis 2015 war Jan Hofer Jury-Mitglied in der Spielshow "Dalli Dalli" (ARD) mit Kai Pflaume, welche von 2013 an unter dem Namen "Das ist Spitze!" fortgeführt wurde.

Und wer hätte das gedacht? Jan Hofer ist Reality-TV-Fan! Das verriert er kurz vor seinem "Tagesschau"-Abschied in einem "Bild"-Interview. Das "Sommerhaus der Stars" finde er zum Beispiel großartig, wie der langjährige Journalist und gelernte Betriebswirt erklärte: "Das ist das Leben! Diese Sendungen spiegeln einen Teil der Gesellschaft, dafür interessiere ich mich einfach." Ob es für ihn und seine Ehefrau also nach "Let's Dance" ab ins "Sommerhaus" geht? Nein, das können wir uns dann doch nicht vorstellen...

Jan Hofer ist in zweiter Ehe seit 2018 glücklich mit Phong Lan Truong verheiratet. Bereits 2015 bekam das Paar einen gemeinsamen Sohn. Aus erster Ehe hat Hofer zwei Söhne und eine Tochter. Wer Jan Hofers Tanzpartnerin bei "Let's Dance" sein wird, ist noch nicht bekannt. Genau wie die Zuschauer erfahren auch die Kandidaten erst in der ersten Live-Sendung am 26. Februar (20.15 Uhr, RTL und Live-Stream bei TVNOW), mit wem sie tanzen.

Jan Hofer ist einer von 14 Kandidaten bei "Let's Dance". Neben dem früheren "Tagesschau"-Sprecher gehören Auma Obama (die Halbschwester von Barack Obama), Schlagersänger Mickie Krause, der langjährige Formel-1-Reporter Kai Ebel, Schauspieler Erol Sander und Schauspielerin Valentina Pahde zu den bekanntesten Namen.

Die weiteren "Let's Dance"-Kandidaten im Überblick: