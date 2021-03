Auf dem Nockherberg 2021: BR zeigt das Politiker-Derbleckn

Rumoren im Festsaal: Während noch 2020 wegen der weltweiten Pandemie die traditionelle Starkbier-Probe auf dem Nockherberg und damit der alljährliche Aufmarsch von Politiker-Prominenz ausfallen musste, hat sich das BR-Fernsehen für die Traditionssendung "Auf dem Nockherberg 2021" eine zeitgemäße Form einfallen lassen. Der Kabarettist und Schauspieler ("Servus Baby") Maxi Schafroth, der 2019 sein Debüt als scharfzüngiger Fastenprediger feierte, lässt es sich diesmal nicht nehmen, den "Großkopferten" im Freistaat (und im Bund) die Leviten zu lassen. Themen hat er in Hülle und Fülle: Immerhin stehen 2021 gleich mehrere wichtige Abstimmungen an – darunter auch die Bundestagswahl.

Natürlich wird diesmal kein Publikum vor Ort sein, womit auch die sonst obligatorischen Kameraschwenks entfallen müssen, die immer genau dann die Spitzenpolitiker zeigen, die in der Rede gerade besonders heftig "abgewatscht" wurden. Allerdings kündigt Schafroth Überraschungen an, die dem Geschehen "die nötige Stammwürze" geben sollen. So heißt es in der BR-Ankündigung zu der populären Volksbelustigung, die ja auf das Anstechen des jeweils ersten Fasses mit dem besonders gehaltvollen "Fasten"-Bier zurückgeht.

Wermutstropfen in diesem Jahr: Das traditionelle Singspiel, das vor allem die Berliner Kollegen der bayerischen Politik aufs Korn nahm, kann diesmal nicht stattfinden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH