ARD-Mittagsmagazin: Aimen Abdulaziz-Said ist der neue Moderator

Das Team des "ARD-Mittagsmagazins" ist um ein Gesicht reicher: Aimen Abdulaziz-Said wird als Moderator zur Sendung dazustoßen. Am Montag (8. März) präsentiert der Hamburger das Nachrichtenmagazin erstmals gemeinsam mit Susann Reichenbach.

"Ich freue mich sehr, ein Teil der Mima-Familie zu werden. Gleichzeitig habe ich großen Respekt vor der neuen Aufgabe", sagt der 33-Jährige. "Das ARD-Mittagsmagazin ist schließlich eine relevante, politische Sendung. Am meisten freue ich mich auf die Interviews mit SpitzenpolitikerInnen, die in der Verantwortung stehen. Gerade jetzt im Superwahljahr empfinde ich das als besonders reizvoll."

Aimen Abdulaziz-Said war zuvor Reporter beim NDR, beim ZDF und bei funk sowie Moderator beim Format "Diskuthek" des Stern. "Aimen Abdulaziz-Said hat uns durch seine vielfältigen Erfahrungen als Reporter und durch seinen Scharfsinn in der Interviewführung überzeugt. Sein politisches, aber lockeres Selbstverständnis wird eine Bereicherung für Redaktion des Mittagsmagazins sein", sagt rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.

Aimen Abdulaziz-Said wuchs in Hamburg auf und studierte Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Anschließend fokussierte er sich auf Journalismus und Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Journalistenschule/Ludwig-Maximilians-Universität München. Über verschiedene Hospitationen begann er 2015 zunächst als Reporter beim Medienmagazin "zapp" (NDR).

