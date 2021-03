Masked Singer 2021: Roberto Blanco war der Germknödel in Österreich

Was für eine Überraschung bei "The Masked Singer" in Österreich: Im Kostüm des Germknödels steckte eine echte Musiklegende.

Er war eines der kreativsten Kostüme in der aktuellen Staffel von "The Masked Singer Austria": Der Germknödel begeisterte über zwei Folgen lang die Zuschauer. Am Ende der dritten Ausgabe musste der singende Hefekloß nun seine wahre Identität preisgeben. Hinter der Maske verbarg sich der Schlagersänger Roberto Blanco ("Ein bisschen Spaß muss sein").

Schon länger war der 83-Jährige in dem Kostüm vermutet worden. Das gesamte feste Rateteam, bestehend aus der Schauspielerin Elke Winkens, der Ski-Legende Rainer Schönfelder und der Moderatorin Sasa Schwarzjirg, hatten Blanco unter dem besonders süßen Kostüm vermutet. Einzig Rategast Andy Borg mutmaßte, es könne sich auch um den deutschen Schauspieler Jan Josef Liefers handeln. Knapp daneben!

Blanco, der in der jüngsten Ausgabe eine Interpretation des Frank-Sinatra-Hits "Fly Me To The Moon" zum Besten gegeben hatte, zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Leistung: "Es war mir eine große Freude", erklärte er. Nach dem Sänger Klaus Eberhartinger und der Schauspielerin Nicole Beutler ist er nun der dritte Promi, der in der Musikrateshow enttarnt wurde. Weiter im Rennen bleiben die Kostüme Babyelefant, Donaunymphe, Frechdachs, Gelse, Wackeldackel und Weintraube.

In Deutschland geht das Raten am heutigen Dienstag, 2. März, auf ProSieben in die nächste Runde: Ab 20.15 Uhr raten die Moderatorin Ruth Moschner, der Sänger Rea Garvey und der Moderator Steven Gätjen, wer sich unter den verbleibenden acht Masken verbergen könnte.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH