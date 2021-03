No Angels nach dem Comeback: Gibt es neue Songs?

Bei Florian Silbereisen standen die No Angels erstmals wieder gemeinsam auf der Bühne. Viele Fans fragen sich: Wird es auch neue Songs der Band geben?

Es gilt als das Comeback des noch jungen Jahres 2021: 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle "Daylight In Your Eyes" haben sich die No Angels für ein erneutes Comeback zusammengeschlossen. Im Interview mit dem "ARD-Morgenmagazin" sprachen Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls nun über die Wiedervereinigung und die darauffolgenden Wochen.

"Einfach war das nicht", verriet Diakovska mit Blick auf ihre Wiedersehen. Es hätte "viel Koordination und Planung und sehr viele Coronatests" erfordert, ergänzte Wahls. Sobald es dann aber so weit war, habe es sich angefühlt wie früher: "Wir sind natürlich alle inzwischen gewachsen und reifer geworden", erklärte Mölling, Aber schon nach wenigen Minuten sei die alte Vertrautheit zurückgekehrt.

Diese war sicherlich auch für ihren ersten gemeinsamen Auftritt wichtig: In der ARD-Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" standen die vier Sängerinnen am vergangenen Samstag erstmals wieder auf einer gemeinsamen Bühne. Ein Auftritt, in dem viel Arbeit steckte, wie Mölling nun verriet: "Wir haben wirklich vorletzte Woche acht Stunden am Tag locker trainiert." Immerhin seien sie alle "sportliche Typen", die sich gerne fit halten. Insofern sei es auch "ein schöner Ausgleich" in der Corona-Zeit gewesen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause soll es für die Engel demnächst schon weitergehen: Bereits kommende Woche, erzählte Benaissa, würden sie mit der Albumproduktion beginnen. Was genau ihre Fans dabei erwarten dürfen, wollen sie allerdings noch nicht verraten. Es werde "ein Potpourri", sagte Mölling. Vor allem die alten Songs sollten "20 Jahre später mit all diesen Erfahrungen, Erinnerungen und Erlebnissen" neu aufgenommen werden, erklärte Diakovska. "Und ja, vielleicht wird es auch ein paar neue Sachen geben", fügte sie hinzu.

Im Jahr 2000 gingen die No Angels als eine der ersten deutschen gecasteten Girlgroups aus dem RTLZWEI-Format "Popstars" hervor. In den folgenden Jahren erreichte die Band vier Nummer-eins-Hits, darunter ihre Debütsingle "Daylight In Your Eyes", und drei Nummer-eins-Alben. Insgesamt wurden mehr als fünf Millionen Platten der Girlgroup verkauft. 2014 gab die No Angels nach mehreren kurzen Comebacks die Trennung bekannt, ehe sie sich Anfang 2021 ohne ihr vormaliges Mitglied Vanessa Petruo (bis 2003) zurückmeldeten.

