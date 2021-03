Hugh Grant spielt Bösewicht in "Dungeons & Dragons"

Die Verfilmung des Rollenspiels "Dungeons & Dragons" ist um einen Star reicher: Der britische Schauspieler Hugh Grant übernimmt die Rolle von Forge Fletcher.

Chris Pine ("Wonder Woman"), Michelle Rodriguez (Fast & Furious 9"), Justice Smith ("Pokémon Meisterdetektiv Pikachu") und nicht zuletzt "Bridgerton"-Shootingstar Regé-Jean Page: Für einen noch unbetitelten Fantasyfilm, der auf dem populären Pen&Paper-Rollenspiel "Dungeons & Dragons" basiert, wurde bereits ein namhaftes Ensemble gecastet. Nun wurde bekannt, wer den Antagonisten verkörpert – und hier wurde ein echtes Schauspiel-Schwergewicht verpflichtet: Hugh Grant wird in der "Dungeons & Dragons"Verfilmung die Hauptrolle des Bösewichts übernehmen.

Über die Handlung ist noch nichts bekannt, aber offenbar soll Grants Charakter den Namen Forge Fletcher tragen. Vor Kurzem wurde der 60-jährige Brite für seine Rolle in der HBO-Miniserie "The Undoing" für einen Golden Globe nominiert. Auch momentan wird gearbeitet: Aktuell ist Hugh Grant mit den Dreharbeiten zu Guy Ritchies Actionthriller "Five Eyes" beschäftigt.

Der Hollywoodstar, zuletzt mit "The Gentlemen" – bei dem ebenfalls Guy Ritchie Regie führte – im Kino zu sehen, ist nicht der einzige Neuzugang im Cast von "Dungeons & Dragons": Mit Sophia Lillis, die unter anderem in den "Es"-Horrorfilmen mitwirkte, stößt ein weiteres bekanntes Gesicht zum Projekt. Seit längerem ist bekannt, dass Jonathan Goldstein und John Francis Daley die Regie übernehmen werden und obendrein selbst das Drehbuch verfassen. Mit "Game Night" landete das Duo einen Überraschungshit.

Ob sie auch das Fantasy-Phänomen "Dungeons & Dragons" so umsetzen können, das sowohl der Mainstream als auch die Fangemeinde damit zufrieden sind? Das Rollenspiel zeichnet sich durch eine bunte Mischung aus Kriegsspielen, Schatzsuchen, kameradschaftliche Kooperationen und nicht zuletzt dem nötigen Quäntchen Glück aus. In der zugehörigen Welt tummeln sich neben Menschen auch Elfen und Orks sowie allerlei weitere Fantasy-Kreaturen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH