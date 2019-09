"Bestbesetzung"

Von Eric Leimann

Noch im September soll Johannes B. Kerner sein Comeback als Gastgeber einer Talkshow feiern. Allerdings nicht beim Stammsender ZDF, sondern bei Telekoms Magenta TV. Sein erster Gast ist ein echter Coup.

Knapp zehn Jahre nach dem Ende seiner täglichen Talk-Show beim ZDF übernimmt Johannes B. Kerner wieder ein Redeformat. Die Sendung "Bestbesetzung", der Titel ist wohl eine Anspielung auf zu erwartende "hochkarätige" Gäste, wird bei der Telekom-Plattform Magenta TV ausgestrahlt. Schon Kerners erster Gast – der noch im September "on air" soll – spricht für Qualität und gute Unterhaltung: Fußball-Trainer Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool 2019 Champions-League-Sieger wurde.

Der 54-jährige Kerner und sein zwei Jahre jüngerer Gast kennen sich gut aus ihrer mehrjährigen Zusammenarbeit beim ZDF. Von 2005 bis 2008 bildeten sie ein bestens eingespieltes Moderations-Experten-Doppel bei Fußball-Übertragungen des Mainzer Senders. In die Ära von "K&K" fiel unter anderem das Sommermärchen, die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

"Bestbesetzung" soll nach der Klopp-Sendung in loser Folge bei Magenta TV weitergehen. Das Konzept sieht vor, dass es kein fixes Studio geben wird, sondern dass Kerner mit seinem Produktionstross auf Reisen geht. Der Fokus der Sendung dürfte auf internationalen Gästen liegen, die nicht unbedingt täglich in deutschen Talkrunden zu finden sind. Vorbild des Formats könnte David Lettermans "My Next Guest Needs No Introduction" sein, das der amerikanische Rede-Altmeister für den Streamingdienst Netflix produziert.

Quelle: teleschau – der Mediendienst