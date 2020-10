Konzert bei 3sat

Von Rupert Sommer

Soul-Diva Joy Denalane sorgt mit ihrem neuen Studioalbum "Let Yourself Be Loved" für Furore. im Rahmen des "3satFestival 2020" präsentierte sie ihre neue Musik.

Die neue Platte ist nicht nur ein weiteres meisterliches Soul-Statement der Berlinerin, sondern auch eine kleine Sensation: "Joy Denalene" ist eine Vorreiterin in Sachen Motown. Sie ist die erste deutsche Künstlerin, die ein Album bei dem legendären Platten-Label aufgenommen hat.

Mit ihrem neuen Studioalbum "Let Yourself Be Loved" bricht die bedeutendste Soul-Stimme der deutschsprachigen Pop-Musik mal wieder eine Lanze für Liebe in all ihren Facetten: gegenüber dem Partner, gegenüber Freunden und der Familie und last but not least – gegenüber sich selbst. Das nötige Gefühl in der Stimme hat die 47-Jährige bereits unzählige Male bewiesen. Nun, nach über 20 Jahren im Musik-Geschäft und zahlreichen Ehrungen, veröffentlicht die Berlinerin mit südafrikanischen Wurzeln eine Art Bekenntnis – für die Liebe und zum Soul. "Es ging mir bei dieser Platte diesmal nur um die Musik, den Sound und das Gefühl, darum so unformatiert wie möglich zu sein. Die Musik sollte nur sich selbst genügen", sagt Joy Denalane über "Let Yourself Be Loved".

Inhaltlich knüpft sie damit auch an frühe Kindheitserfahrungen an, als sie die Plattensammlung ihres Vaters durcharbeitete. "Ich wollte ein ganz klassisches Soul-Album machen", sagt Joy Denalane. "Stilistisch wollte ich mich in der Phase von Ende der Sechzigerjahre bis ungefähr 1973 bewegen." Angeblich kannte sie viele der Soul-, Jazz- und Funk-Scheiben ihres Vaters, auf die sie sich nun bezieht, schon in- und auswendig, bevor sie lesen oder schreiben lernte.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH