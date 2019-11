600-Millionen-Dollar-Deal

Von teleschau

Vor wenigen Monaten wurde Kylie Jenner zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten gekürt, nun ist das Küken des Kardashian-Jenner-Clans auf einen Schlag um weitere 600 Millionen US-Dollar reicher.

Reality- und Social-Media-Star Kylie Jenner hat ihren nächsten Mega-Deal abgeschlossen: Sie verkaufte 51 Prozent ihrer Kosmetiklinie "Kylie Cosmetics" an die Beauty-Firma "Coty" – für 600 Millionen Dollar.

Die Marke hatte die jüngste Schwester von Kim Kardashian 2015 im zarten Alter von gerade einmal 18 Jahren gegründet. Das Startkapital hatte sie als Model und mithilfe von Instagram verdient. Vor allem Produkte wie ihre "Lip Kits" hatten sie in Windeseile an die Spitze der Kosmetikindustrie befördert und innerhalb weniger Jahre zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten gemacht. Aus dem Deal geht nun hervor, dass die Beautylinie rund 1,2 Milliarden US-Dollar wert ist.

Kylie gab nun zwar die Mehrheitsbeteiligung an ihrer Firma ab, ist dafür aber um ein gutes Stück reicher und darüber hinaus weiterhin maßgeblich an der Entwicklung der Produkte und deren Vermarktung beteiligt. Das erklärte der "Keeping Up With The Kardashians"-Star in einer Pressemitteilung.

Quelle: teleschau – der Mediendienst