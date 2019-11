| Streaming-Tipps

Welche Neuheiten bringen die Streaming-Anbieter Netflix und Amazon Prime Video? prisma hat drei Tipps für Sie.

Carnival Row In der Fantasy-Serie verbindet sich eine viktorianische Fantasiewelt mit einem Schlüsselthema der Gegenwart: Weil ihre Heimat vom Krieg zerstört wurde, suchen immer mehr mythische Wesen in der Welt der Menschen Zuflucht – sehr zum Missfallen vieler Bewohner, die den Immigranten alles andere als wohlgesonnen sind. Es kommt wiederholt zu Verbrechen gegen die Einwanderer. Als Polizist Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) seine Ermittlungen forciert, stellt er fest, dass es zwischen den vielen Morden einen Zusammenhang gibt, der ihm selbst gefährlich wird ... Serie (2019), Staffel 1, ab 22.11. auf Amazon Prime

The Irishman Gangster-Epos mit Star-Aufgebot: Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci spielen die Hauptrollen in Martin Scorseses Saga über das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika. "The Irishman" wird aus Sicht von Weltkriegs-Veteran Frank Sheeran erzählt, der als Drogendealer und Auftragsmörder an der Seite berühmt-berüchtigter Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts tätig war. Ein monumentaler Einblick in die Maschinerie des organisierten Verbrechens – von den internen Rivalitäten bis hin zu den Beziehungen in die Politik. Clou der Verfilmung des Bestsellers von Charles Brandt: Dank modernster Technik spielen die Schauspieler ihre Figuren im Alter von 30, 50 und 70 Jahren. Spielfilm (2019), 209 Minuten, ab 27.11. auf Netflix

The Report Eine Enthüllungsgeschichte, fesselnd und bedrückend zugleich: "The Report" handelt von den völkerrechtswidrigen Verhörtechniken der CIA nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Der Angestellte Daniel Jones (Adam Driver) wird von seiner Chefin, Senatorin Feinstein (Annette Bening), beauftragt, eine Untersuchung gegen das Vernehmungsprogramm der CIA zu leiten. Jones unerbittliche Suche nach der Wahrheit fördert Brisantes zu Tage. CIA und Weißes Haus setzen alles daran, die Veröffentlichung zu verhindern. Ein Politdrama, das nahezu ohne effekthascherische Actionszenen auskommt. Spielfilm (2019), 120 Minuten, ab 29.11. auf Amazon Prime