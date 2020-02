Geschäftsmann Michael Polansky

Die immer noch schwelenden Gerüchte, Lady Gaga sei mit ihrem "A Star Is Born"-Partner Bradley Cooper liiert, dürften nun endlich verstummen: Die Sängerin präsentierte ganz offiziell ihren neuen Lover.

Viele Fans hofften ja immer noch. Lady Gaga und Bradley Cooper (45), ihr Partner aus dem oscar-prämierten Film "A Star Is Born", seien ein Liebespaar – es wäre einfach zu schön gewesen. Es bleibt aber Illusion: Lady Gaga (bürgerlich; Stefani Joanne Angelina Germanotta, 33) präsentierte am Rande des Superbowl-Wochenendes in Miami ihren neuen Lover. Jetzt teilte sie ihr Liebesglück auch mit ihren "little monsters", wie sie ihre Fans nennt: Sie präsentierte ihnen via Instagram ein inniges Kuschelfoto mit ihrem Liebsten, dem Geschäftsmann Michael Polansky.

Polansky ist Harvard-Absolvent, Investor und Unternehmer. Er und Lady Gaga lernten sich bereits vor Monaten kennen, nachdem er half, das Parker Institute für Cancer Immunotherapy aufzubauen, als dessen Direktor er fungiert. Bei Events der Firma liefen sich beide über den Weg. Am Neujahrstag 2020 wurde ein erstes gemeinsames Foto öffentlich.

Am Rande des Superbowl-Wochenendes war Polansky mit Gaga in Miami und besuchte am Vorabend des Football-Endspiels Gagas Konzert – gemeinsam mit ihrer Mutter, Cynthia Germanotta (65). Gestern dann machten beide vor Miami einen Yacht-Ausflug, auf dem das Kuschelfoto entstand. "Wir hatten so viel Spaß in Miami", teilte Gaga ihren rund 40 Millionen Followern bei Instagram mit. Über zwei Millionen haben das Foto des Liebespaares bereits geliked.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH