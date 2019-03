| 80er-Jahre-Special

In der zweiten Live-Show tanzen die Paare bei "Let's Dance" zu Hits aus den 80ern. Grund genug, einmal in Erinnerungen zu schwelgen und die Kinderfotos der Kandidaten herauszukramen.

Nicht nur in der Disko sind 80er-Jahre-Parties immer wieder ein Publikumsmagnet. Auch bei "Let's Dance" lässt man dieses schrille Jahrzehnt der zweifelhaften Modetrends gerne aufleben. Die 13 verbliebenen Kandidaten und ihre Profi-Tanzpartner zeigen in der zweiten Live-Show (29. März 2019, 20.15 Uhr bei RTL) Tänze zur Musik aus den Achtzigern.

So gibt es ein Wiedersehen (bzw. Wiederhören) mit den Hits von Pop-Ikonen wie Madonna, Kate Bush oder Chaka Khan. Einige der Kandidaten waren in den Achtzigern noch gar nicht geboren, viele erlebten aber ihre Kindheit in diesem Jahrzehnt. Und so lassen die Promis einen Blick ins private Fotoalbum zu und zeigen ihre Kinderfotos. Wirklich sehr niedliche Bilder!

Und diese Tänze zeigen die Kandidaten im 80er-Jahre-Special:

Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov : Slowfox; "Material Girl" (Madonna)

: Slowfox; "Material Girl" (Madonna) Nazan Eckes und Christian Polanc : Wiener Walzer; "I Guess That's Why They Call It The Blues" (Elton John)

: Wiener Walzer; "I Guess That's Why They Call It The Blues" (Elton John) Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann: Tango; "Super Freak" (Rick James)

Tango; "Super Freak" (Rick James) Barbara Becker und Massimo Sinató: Cha Cha Cha; "Ain't Nobody" (Chaka Khan)

Cha Cha Cha; "Ain't Nobody" (Chaka Khan) Ella Endlich und Valentin Lusin: Contemporary; "Running Up That Hill" (Kate Bush)

Contemporary; "Running Up That Hill" (Kate Bush) Ulrike Frank und Robert Beitsch: Rumba; "Woman In Love" (Barbra Streisand)

Rumba; "Woman In Love" (Barbra Streisand) Kerstin Ott und Regina Luca: Cha Cha Cha; "I Am What I Am" (Gloria Gaynor)

Cha Cha Cha; "I Am What I Am" (Gloria Gaynor) Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson: Cha Cha Cha; "Can You Feel It" (Jackson Five)

Cha Cha Cha; "Can You Feel It" (Jackson Five) Pascal Hens und Ekaterina Leonova: Tango; "Gold" (Spandau Ballet)

Tango; "Gold" (Spandau Ballet) Thomas Rath und Kathrin Menzinger: Cha Cha Cha; "Super Trouper" (ABBA)

Cha Cha Cha; "Super Trouper" (ABBA) Oliver Pocher und Christina Luft: Tango; "Ghostbusters" (Ray Parker Jr.)

Tango; "Ghostbusters" (Ray Parker Jr.) Lukas Rieger und Katja Kalugina: Contemporary; "Halt Mich" (Herbert Grönemeyer)

Sendung verpasst? Wer rausgeflogen ist, erfahren Sie stets aktuell hier.