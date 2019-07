Kinofilm statt Serie

Von teleschau

Aus Kostengründen platzte das Projekt einer ARD-Serie über Siegfried und Roy. Nun nimmt sich Michael "Bully" Herbig der Geschichte des Magier-Duos an.

Das Projekt galt bereits als gescheitert, doch nun scheint es noch ein Happy End zu geben. Eine von der ARD geplante Mini-Serie über das schillernde Leben von Siegfried und Roy wurde nach langer Planung Mitte Juni ad acta gelegt – aus Kostengründen. Ursprünglich waren sechs 45-minütige Folgen zur Primetime geplant, deren Ausstrahlung für den Jahreswechsel 2020/21 angesetzt war. Mit Regisseur Philipp Stölzl und Drehbuchautor Jan Berger hatte die Produktionsfirma Ufa Fiction ein bewährtes Duo verpflichtet, das schon für die Verfilmung von "Der Medicus" verantwortlich zeichnete. Bis das Aus durch den WDR-Rundfunkrat beschlossen wurde.

Doch nun scheint das Leben des magischen Duos doch noch eine filmische Würdigung bekommen. Wie "Bild" berichtet, beteiligt sich Michael "Bully" Herbig an dem Projekt. Der Regisseur ("Ballon") hatte sich bereits zuvor um die Rechte für die Verfilmung bemüht, den Zuschlag allerdings nicht bekommen. Statt als Serie werde die Geschichte um die beiden Deutschen, die mit ihrer Show in Las Vegas zu Weltstars wurden, nun als Kinofilm umgesetzt. Da die ARD weiterhin an der Produktion beteiligt sei, werde der Film nach dem Kino-Release auch zum Fernsehzweiteiler. Wie "Bild" außerdem in Erfahrung gebracht hat, sei die Arbeit am Drehbuch schon so weit fortgeschritten, dass die Dreharbeiten bereits Anfang 2020 starten können.

Ab 1990 begeisterten Siegfried Fischbacher und Roy Horn mit ihrer Tiger-Show über 25 Millionen Zuschauer in der US-amerikanischen Metropole Las Vegas – bis zum tragischen Unfall 2003, bei dem Roy Horn von einem weißen Tiger lebensgefährlich verletzt wurde.

