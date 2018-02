Zehn Episoden

Manchen Menschen auf der Welt kommt die bisherige Amtszeit von Donald Trump wie ein sarkastischer Cartoon vor. Warum also nicht direkt einen draus machen? Das dachte sich jedenfalls Late-Night-Gastgeber Stephen Colbert, und schuf gemeinsam mit Showtime die vorerst zehnteilige Comic-Serie "Our Cartoon President".

In Deutschland ist die Satire-Serie über den US-Präsidenten exklusiv bei Sky abrufbar – ab 16. Februar im Original und mit deutschen Untertiteln im Stream bei Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Ab 3. April strahlt die Pay-TV-Plattform das Format immer dienstags in Doppelfolgen auf dem Sender Sky Atlantic HD aus.

Angesiedelt ist die Zeichentrickserie, deren Produzent Colbert sich in seiner "Late Show" auf CBS Tag für Tag über Trump lustig macht, im Weißen Haus. Die halbstündigen Folgen widmen sich "den wahren Missgeschicken" des umstrittenen US-Präsidenten und einstigen Stars der US-Reality-Show "The Apprentice".

Quelle: teleschau – der Mediendienst