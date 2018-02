Action-Kult bekommt Sequel

Trash trifft auf Hollywood-Glamour: Der Oscar-nominierte Michael Fassbender wird in der heißersehnten Spielfilmversion des Kurzfilms "Kung Fury" eine Rolle übernehmen. Die 80er-Jahre-Hommage von und mit David Sandberg wurde 2015 veröffentlicht und erlangte mit 40 Millionen Zuschauern weltweit Kultstatus.

Das Sequel zur Action-Komödie, die als Kickstarter-Projekt begann, soll diesen Sommer in Europa und in den USA erneut von David Sandberg gedreht werden. Die Handlung ist im Jahr 1985 in Miami angesiedelt. Kung Fury, der großartigste Polizist aller Zeiten, bekämpft gemeinsam mit seinen Thundercops den Bösewicht Kung Fuhrer, Adolf Hitler.

David Hasselhoff, der bereits im Original den Titelsong "True Survivor" trällerte, wird ebenfalls Teil der Besetzung der Langversion. Der Action-Klamauk wird unter anderem von KatzSmith Productions verantwortet, die im vergangenen Jahr mit "Stephen Kings Es" den weltweit erfolgreichsten Horrorfilm produzierten.

