Premier League 2020/21 - Boxing Day: Diese Spiele zeigt Sky live

Die Premier League gilt derzeit als beste Liga der Welt. Und das beste: Während die Bundesliga Winterpause macht, wird in England weitergespielt. Am Zweiten Weihnachtstag steht der Boxing Day auf dem Programm – ein Fest für Fans des englischen Fußballs.

In Deutschland besitzt Pay-TV-Sender Sky die TV-Rechte für die Premier League. Am Boxing Day zeigt Sky insgesamt zehn Stunden Fußball live. Gute Nachrichten für alle, die kein Sky-Sport-Abo haben: Die Spiele am Boxing Day sind für alle Kunden freigeschaltet. Ermöglicht wird das von Extra, dem Treueprogramm von Sky.

Die Highlights am Boxing Day sind das Verfolger-Duell zwischen Leicester City und Manchester United (ab 13.00 Uhr) sowie am Abend ab 18.00 Uhr das Londoner Stadtderby zwischen dem FC Arsenal und dem Chelsea, das Sky-Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren.

Die Spiele am Boxing Day (26. Dezember)

13.00 Uhr: Leicester City - Manchester United live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

15.50 Uhr: FC Fulham - FC Southampton live auf Sky Sport 1

15.50 Uhr: Aston Villa - Crystal Palace live auf Sky Sport 6

18.00 Uhr: FC Arsenal - FC Chelsea live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

20.55 Uhr: Manchester City - Newcastle United live auf Sky Sport 1

20.50 Uhr: Sheffield United - FC Everton live auf Sky Sport 2

Quelle: areh