"Punkt 12" zum Thema Corona

Überraschendes TV-Comeback für die "Super Nanny". Bei "Punkt 12" steht die Eltern- und Familienberaterin Katharina "Katia" Saalfrank den Anrufern mit Ratschlägen zum Thema Corona-Krise zur Seite.

Ist die "stille Treppe" in Zeiten von Corona noch eine sinnvolle pädagogische Maßnahme? Interessierte Anrufer könnten das am Freitag (27. März) bei "Punkt 12" live bei der ehemaligen "Super Nanny" erfragen. Ab 13 setzt RTL im Rahmen von "Punkt 12" auf eine einstündige Call-In-Show mit der 48-Jährigen zum Thema Coronavirus. Unter der kostenfreien Hotline-Nummer 0800-2008008 ist es möglich, mit Saalfrank, offenkundig für den Aspekt Familie zuständig, sowie weiteren Expertinnen und Experten in Kontakt zu treten.

Die Diplom-Pädagogin Saalfrank arbeitet als Eltern- und Familienberaterin und ist einer von vier Gästen bei Moderatorin Katja Burkard, mit denen Anrufer ihre Ängste und Anliegen zur Thematik teilen können. Des Weiteren ist es ab Dienstag möglich, auf RTL.de Fragen einzureichen, die in der Sendung beantwortet werden sollen.

Des Weiteren kümmern sich Dr. Christoph Specht, Arzt und Medizinjournalist, die Tier-Expertin und Verhaltensbiologin Kate Kitchenham sowie die Rechtsanwältin Nicole Mutschke um die Sorgen der Anrufer und RTL.de-User. Nach "Punkt 12" wird Saalfrank gemeinsam mit Katja Burkard noch einmal eine halbe Stunde explizit auf die online gestellten Fragen eingehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH