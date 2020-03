| Twitter-Reaktionen

Die erste Folge der neuen SAT.1-Show "Promis unter Palmen" bot genau das, was man sich erwartet hatte: Beste Unterhaltung auf unterstem Niveau. Wir haben ein paar Twitter-Reaktionen gesammelt.

Claudia Obert, Carina Spack, Ennesto Monté ... vielen werden diese Namen nichts sagen. Erprobte Reality-TV-Zuschauer kennen diese "Promis", die SAT.1 "unter Palmen" geschickt hat, jedoch bestens. Und als dann auch noch die unangenehm-unterhaltsame Désirée Nick auf der Teilnehmerliste auftauchte, war vielen klar: Das kann gut werden, das kann etwas Großes werden. Sie wurden nicht enttäuscht, denn die erste Folge von "Promis unter Palmen" hatte alles zu bieten, was Fans des Genre so schätzen: Fiese Lästereien und Intrigen, "versehentlich" freiliegende Genitalien, dümmliche Gespräche und alberne Spiele in ebenso albernen Kostümen.

Bei Twitter eroberte der Hashtag #PromisunterPalmen in Windeseile Platz eins bei den Deutschlands-Trends. Die in der Corona-Krise in Sachen TV-Unterhaltung aus dem Fremdschäm-Regal nicht unbedingt verwöhnten "Tweeps" nahmen die Vorlage von SAT.1 dankbar an.

Bin komplett erschöpft. Man ist Menschen ja gar nicht mehr gewohnt, und dann gleich solche. #PromisunterPalmen — Indoor Rützel (@aruetzel) March 25, 2020

Wenn jeder Satz der fällt ein Tweet wert wäre, weißt Du, es ist vielleicht das beste Reality-Format des Jahres. #PromisunterPalmen — Kevin allein zu Haus Körber (@koerber) March 25, 2020

Kaum zu glauben, aber gestern Abend fühlte sich die Welt mal ganz normal an! Danke #PromisunterPalmen ....selten so viel gelacht ! — Climbnici (@climbnici) March 26, 2020

Besonders gefeiert wurde Society-Lady Claudia Obert, die in der Villa im thailändischen Phuket munter ein Sektglas nach dem anderen vernichtete.

Die Begrüßung auf der offiziellen Webseite von Claudia Obert, die im realen Leben Modeschöpferin ist, beginnt übrigens so: "Hallo, mein Name ist Claudia Obert. Vielleicht kennen Sie mich aus dem Fernsehen - vielleicht aber auch nicht."

Natürlich hat Claudia Kopfschmerz-Tabletten. Für den Kater am nächsten Morgen. Also für jeden Morgen. #PromisunterPalmen — Peet (@PeetsView) March 25, 2020

Claudia Obert wie sie nachts angetüdert im pinken Satin-Schlafanzug mit dazu passendem Haarband eine Pizza mit geometrisch auffälligen Käsestücken bäckt ist die stilvolle Quarantäne-Selfcare-Inspiration, die Deutschland bitter nötig hat! #klopapierwho #PromisunterPalmen — Hester Witson (@HesterWitson) March 25, 2020

Auch Désirée Nick, die schon in der ersten Folge in Lästerlaune war - "Die Haare trägt er wie Kim Jong Un", "Der Yotta könnte bei mir in die Lehre gehen", "Wenn man sie als Highsociety-Lady bezeichnet, liegt man 100 Prozent daneben. Das ist sie nun wirklich nicht. Sie ist eine anstrengende Person" - wurde bei Twitter odentlich gefeiert.

Allein die Stimme von der Nick. So grausam. Herrlich. Ich mag die Frau. #PromisunterPalmen — Fräulein Puschel (@puschelizia) March 25, 2020

Bitchfight zwischen Claudia Obert und Désirée Nick ist das, von dem ich am wenigsten wusste, dass ich es brauche. #PromisUnterPalmen — André (@Leitung296) March 25, 2020

Désirée Nick ist so die Schrödingers Katze des Trash-TVs. Man liebt sie und hasst sie gleichzeitig, aber was genau weiß man jetzt auch nicht genau. #PromisunterPalmen — franzi (@cappiebread) March 25, 2020

#PromisunterPalmen Ich hätte gerne einen von Desiree Nick trainierten Papageien der von meiner Schulter aus alles in meinem Leben kommentiert. — (@BambinaFiore) March 25, 2020

Desiree Nick schreit "HALT DEINE FRESSE" und mein Herz fängt endlich wieder an zu fühlen. #PromisunterPalmen pic.twitter.com/ItCZ8nrFI3 — niconz (@nikkithenugget) March 25, 2020

Die Twitter-Gemeinde entging nur knapp einem Auszug von "La Nick", denn sie stand nach der Niederlage ihres Teams auf der Abschussliste. Stattdessen musste Ennesto Monté gehen, der außer Gesprächen über Penisvergrößerungen nicht viel zu bieten hatte.

Trauriger Höhepunkt der ersten Folge war aber Roland Schill, der nur mit einem kleinen Tuch bedeckt auf seinem Bett einschlummerte. SAT.1 legte dankenswerterweise eine Grafik-Palme über die entblößten Kronjuwelen des "Richter gnadenlos". Im späteren Verlauf versuchte der ehemalige Rechtspopulist aus Hamburg noch, bei Claudia Obert zu landen.

Claudia Obert läuft halbbetrunken durch die Gegend und lässt sich von Ronald Schill unter den Rock greifen, während Désirée Nick das Geschehen live kommentiert.

Genau meine Abendunterhaltung. #PromisunterPalmen — Mark (@Markrm96) March 25, 2020

Vor knapp 20 Jahren habe ich wirklich mit Leuten diskutiert, die der Meinung waren, Ronald Schill solle eine wichtigere Rolle in der Politik spielen. #promisunterpalmen — Bruno E. Thyke (@augenschelm) March 25, 2020

Ich habe heute Abend meine absolute Lieblingssendung gefunden #PromisunterPalmen Trash & Drama wie es in jeder Sendung sein sollte! Die Legende Desiree gegen die dauerhaft betrunkene Claudia & der Lustmolch Ronald Schill der beide im TV begattet, SAT 1 ICH LIEBE EUCH — Alicia (@PschoAngel9) March 25, 2020

Ich würde gerne twittern, aber ich bin gerade einfach zu fasziniert. Von allem. Den Cast. Den Sprecher. Den Schnitt. Den Bauchbinden. Dem Alkohol. Dem Garten. Dem Wetter. Dem Schill. Der Obert. Den Sprüchen.

Fernsehpreis an @sat1, sofort!!

#PromisunterPalmen — Prince Damien Burdecki (@Lederpaula) March 25, 2020

Die erste Folge "Promis unter Palmen" bescherte SAT.1 starke 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Insgesamt schauen 6,93 Millionen Zuschauer die erste Ausgabe. Am kommenden Mittwoch geht es weiter bei "Promis unter Palmen". Und die Vorschau verspricht einiges. "Ich habe dir packen geholfen", brüllt Désirée Nick in Richtung Claudia Obert. Twitter freut sich schon drauf.

Quelle: areh