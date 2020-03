| Kurioser Ratespaß

Von Antje Rehse

Kurioses Phänomen bei "The Masked Singer": Geht es nach den Fans der Show, die online fleißig über die Identität der maskierten Sänger rätseln, steckt Judith Williams gleich in zwei Kostümen.

Judith Williams liebt Musik. Bevor sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Investorin bei "Die Höhle der Löwen" wurde, war sie Opern- und Musicalsängerin, spielte u.a. die Maria in der "West Side Story". Williams hat in Köln klassischen Gesang studiert. Das ist wohl auch der Grund, warum viele Zuschauer von "The Masked Singer" glauben, dass sie im Kostüm des Roboters steckt. In der Online-Abstimmung auf der offiziellen Webseite der ProSieben-Show liegt Williams vor der dritten Sendung mit 36 Prozent der Stimmen vor Helene Fischer (25 Prozent). In der ersten Sendung sang der Roboter eine Arie aus der Verdi-Oper "La Traviata". Da liegt der Verdacht, Judith Williams könne in dem Kostüm stecken, nahe.

Doch jetzt wird es kurios: Denn auch im Kostüm der Göttin vermutet die Mehrheit der "The Masked Singer"-Fans die Geschäftsfrau. Hier führt Wiliams in der Online-Abstimmung sogar mit 39 Prozent vor Barbara Schöneberger (22,8 Prozent). Wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen: So schnell umziehen kann sich auch die Beauty-Expertin nicht. Mindestens bei einem Kostüm liegen die Online-Mitrater also falsch.

Noch ein bisschen skurriler wird es, wenn man sich die Programmplanung von VOX ansieht. Denn da läuft parallel zu "The Masked Singer" derzeit am Dienstagabend die aktuelle Staffel von "Die Höhle der Löwen", in der Judith Williams wieder als Investorin dabei ist. Die aktuellen Folgen von "DHDL" wurden schon im vergangenen Jahr aufgezeichnet, einer Teilnahme bei "The Masked Singer" stünde deshalb also nichts entgegen. Aber die enorme TV-Präsenz als Roboter, Göttin UND Löwen wäre schon bemerkenswert ...

Wir glauben übrigens, weder beim Roboter noch bei der Göttin die Stimme von Judith Williams erkannt zu haben. Aber was wissen wir schon ...

Weitere Hinweise auf die Identität der verbliebenden Sänger gibt es am Dienstagabend ab 20.15 Uhr bei ProSieben. Am Ende der Show muss sich einer der Kandidaten die Maske vom Kopf reißen. Bisher enttarnt wurden Franziska Knuppe als Fledermaus und Stefanie Heintzmann als Dalmatiner.