Die Beziehung zwischen Mann und Frau treibt oftmals seltsame Blüten. RTL gibt vor, daran hätte sich seit dem Sündenfall im Paradies nicht viel geändert und listet skurrile Fälle auf, warum Mann und Frau nicht oder vielleicht doch zusammen passen.

"Die Liebe ist ein seltsames Spiel", sang in den 1960er Jahren schon Connie Francis. Wie weit Paare in ihrer wahrhaftigen oder nur angeblichen Liebe allerdings wirklich gehen können, zeigt eine Rankingsendung bei RTL. Sie führt mitunter schaurige Beispiele auf, warum Mann und Frau einfach nicht zusammenpassen. Oder vielleicht doch?

Einen Gipfel des Skurrilen erreicht Debbie Woods. Sie gilt als die eifersüchtigste Ehefrau der Welt. Weil sie ihrem Ehemann keinen Millimeter traut, kettet sie ihn sogar an. Sogar wenn er nur schnell mal Zigaretten holen will. Noch verrückter aber ist, dass sich der Mann auch noch gerne in Ketten legen lässt. Er erträgt die vermeintliche Ehehölle, weil er nach eigener Aussage seine Debbie sehr liebt – auch mit all ihren Fehlern ... Die Sendung trägt eben nicht den überlangen Titel "Die 100 besten Gründe, warum Männlein und Weiblein einfach nicht zusammenpassen. Oder doch?".

