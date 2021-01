Ryan Reynolds schickt emotionale Worte an schwer kranken Jungen

Ryan Reynolds ist für sein großes Herz bekannt. Nun sendete der "Deadpool"-Star eine Grußbotschaft mit emotionalen Worten an einen kranken Jungen.

Immer wieder wendet sich Ryan Reynolds mit unterstützenden Worten an seine Fans. Nun hat der Schauspieler eine Grußbotschaft für einen kranken Jungen aufgenommen: Auf Twitter veröffentlichte der Reporter Caden Fanshaw ein Video von Reynolds, indem der Schauspieler dem Kind Mut zusprach.

"Ich habe etwas über deine Geschichte gehört und ich wollte dir dieses Video senden, damit du weißt, dass ich an dich denke und ich schicke dir tonnenweise Liebe und Stärke", spricht der 44-Jährige in dem Clip. Der elfjährige Brody Dery ist an Krebs erkrankt, seine Mutter bat den Schauspieler um eine Grußbotschaft an ihren Jungen.

Reynolds betonte, dass Dery zahlreiche Menschen in seinem Leben habe, die ihn sehr lieben würden. "Ich weiß, dass es in letzter Zeit eine ganz schöne Herausforderung für dich war, aber du bist der richtige Mann für den Job", versichert ihm Reynolds in seiner Grußbotschaft.

Außerdem hoffe er, dass er ihn "eines Tages persönlich treffen" könne. Das Video schloss der "Deadpool"-Star mit den Worten: "Halte durch, Kumpel!" Gegenüber dem kanadischen Sender CTVNews erzählte die Mutter des Jungen anschließend, wie dankbar dieser gewesen sei. "Brody sagt die ganze Zeit: 'Ich fühle mich besonders – ich fühle mich, als sei ich der Filmstar", erzählte sie.

Reynolds ist selbst Vater dreier Töchter und setzt sich für verschiedene wohltätige Organisationen, zeigt sich aber auch immer wieder hilfsbereit gegenüber seinen Fans. Im Juli 2020 half Reynolds zuletzt dabei, ein verschwundenes Kuscheltier zu finden: Eine junge Frau aus Vancouver hatte ihren Teddybär verloren, der eine Stimmaufnahme ihrer kürzlich verstorbenen Mutter enthielt. Der Schauspieler bot daraufhin via Twitter 5.000 Dollar Finderlohn für das flauschige Andenken. Es dauerte nicht lange, da konnte der Teddy gefunden werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH