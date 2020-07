Statistiksendung bei SAT.1

Von Andreas Schoettl

So liebt Deutschland – Der große Verkehrsbericht

Was stellen die Deutschen im Bett an? SAT.1 wollte es genauer wissen und hat sich ein paar Zahlen besorgt und sendet am Mittwoch seinen großen "Verkehrsbericht". Mit Stau hat der freilich nichts zu tun ...

Schon gewusst? Die Deutschen haben im Leben 11,9 Sexpartner. Bei den Männern sind es im Schnitt 16,1, bei den Frauen 7,8. Oder: Verheiratete haben durchschnittlich fünf- bis achtmal im Monat Geschlechtsverkehr. Und außerdem: 15 Minuten dauert das Liebesspiel bei 41 Prozent der Deutschen. Die Hälfte von ihnen findet: Das reicht völlig aus. Jedoch ändern sich die Angaben bei Statistiken immer wieder. Und es gibt wohl zu keinem anderen Thema so viele Umfragen wie zu Erotik,Liebe und Sexualität.

SAT.1 strickt aus einer Unmenge an Angaben über die wohl "schönste Nebensache der Welt", wie sie auch genannt wird, einen "großen Verkehrsbericht". Drei Folgen der neuen Reihe "So liebt Deutschland" sind zunächst geplant. Informativ soll die Reihe sein – mit Antworten auf Fragen wie wie viel Sex pro Woche ist normal? Oder: Wie oft machen es die Nachbarn?

Aber, wie im Bett, soll auch in der Sendung der Spaß nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen Kommentare von normalen Bürgern über delikate Themen wie der aufregendsten Intim-Frisur. Zudem geben Promis wie Désirée Nick, Janine Pink oder Jürgen Milski exklusive Einblicke in ihr hoffentlich spannendes Liebesleben.

