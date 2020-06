| Musiksendung bei VOX

Mit acht Duetten geht die siebte Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu Ende. Jeder der sieben Teilnehmer steht dann noch mindestens zweimal auf der Bühne. Im Anschluss an die aktuelle Staffel zeigt VOX in den folgenden Wochen noch einige Highlight-Specials.

An sieben Tauschabenden interpretierten Gastgeber Michael Patrick Kelly, Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange bei VOX die Hits der anderen Teilnehmer neu. Mit der Duett-Folge, in der die Künstler auf die Höhepunkte der Staffel zurückblicken und die neuen Versionen noch einmal im Duett performen, findet die siebte Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" am Dienstagabend (30. Juni, 20.15 Uhr) ihren Abschluss.

Hier erfahren Sie, welche Songs die Kandidaten in welcher Konstellation singen.

Jan Plewka & LEA: "Monster"

MP Kelly & Ilse DeLange: "Love goes on"

Max Giesinger & MoTrip: "So wie Du bist"

Ilse DeLange & Nico Santos: "Rooftop"

LEA & MP Kelly: "Friends are family"

LEA & Max Giesinger: "Für immer"

MoTrip & Jan Plewka: "Von Ewigkeit zu Ewigkeit"

Nico Santos & Jan Plewka" "Wir werden uns wiedersehen"

Danach müssen sich "Tauschkonzert"-Fans für diesen Sommer noch nicht endgültig von der Sendung verabschieden. In "Sing meinen Song - Die größten Überraschungen" zeigt VOX am Dienstag, den 7. Juli, um 20.15 Uhr noch einmal ein Wiedersehen mit den KünstlerInnen aller sieben Staffeln. Unter anderem mit dabei: Mark Forster, MoTrip, Lena, Milow, The BossHoss, Gentleman, Ilse DeLange und Stefanie Kloß. Eine Woche später, am Dienstag, den 14. Juli, steht das Special "Sing meinen Song – Die besten Duette" auf dem Programm. Zu sehen sind u.a. Duette von Lena & Moses Pelham, LEA & Max Giesinger sowie Johannes Oerding & Jeanette Biedermann.

Quelle: areh