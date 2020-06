Rassismus-Debatte

Aufgrund der Rassismusvorwürfe gegen den verstorbenen Oscarpreisträger John Wayne soll der Flughafen südöstlich von Los Angeles umbenannt werden. Die Demokraten im Orange County stellten einen entsprechenden Antrag.

Südöstlich von Los Angeles liegt der John Wayne Airport, benannt nach dem wohl berühmtesten Western-Schauspieler, den Hollywood je hervorgebracht hat. Geht es nach den US-Demokraten im Orange County in Kalifornien, soll der Flughafen jedoch schon bald einen anderen Namen tragen – das berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN. Hintergrund ist die gesellschaftspolitische Einstellung John Waynes, dokumentiert im Magazin "Playboy". In einem Interview mit der Zeitschrift hatte der 1979 verstorbene Schauspieler einst verlautbart, dass er an die Überlegenheit der Weißen glaube und dass Schwarze noch der "Erziehung" bedürften.

Unter den Eindrücken der "Black Lives Matter"-Bewegung, die aktuell viel Rückenwind erfährt, ist der Star aus Filmen wie "Red River", "Rio Bravo" und "The Searchers" offenbar umstrittener denn je. Die Vorsitzende der Bezirkspartei, Ada Briceño, betonte in einer Erklärung: "Während einige außerhalb von Orange County vielleicht nichts von John Waynes Glauben an die Vorherrschaft der Weißen wissen, fordern viele Bewohner von Orange County seit Jahren seine Absetzung." Sie ergänzte: "Wir sehen gerade jetzt erneute Aufrufe dafür, und es ist Zeit für Veränderungen."

Der Sohn des Schauspielers, Ethan Wayne, hingegen sieht die Sache anders: "Es wäre eine Ungerechtigkeit, jemanden auf der Grundlage eines Interviews zu beurteilen, das aus dem Zusammenhang gerissen ist", betonte er in einem Interview, welches er vergangenes Jahr gegeben hatte. Er erklärte weiter: "Sie versuchen zu widersprechen, wie er sein Leben gelebt hat, und wie er sein Leben gelebt hat, war, wer er war. Daher sollte jede Diskussion über die Streichung seines Namens vom Flughafen das vollständige Bild des Lebens von John Wayne beinhalten und nicht auf einem einzigen Ausreißer-Interview von vor einem halben Jahrhundert basieren."

Der John-Wayne-Flughafen hatte seinen Namen im Jahr 1979, nach dem Tod des Schauspielers, erhalten. Entsprechend einem Antrag der Demokraten soll er fortan den Namen Orange County Airport tragen. Die endgültige Entscheidung der Regierung des Verwaltungsbezirks steht derzeit aus.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH