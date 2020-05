Animationsfilm

Der kleine Igel flitzt ein zweites Mal über die Kinoleinwand: "Sonic the Hedgehog" soll fortgesetzt werden. Ob mit oder ohne Jim Carrey, ist noch nicht bekannt.

Schließlich gab's doch noch ein Happy End: Nachdem der ersten Trailer zur Computerspielverfilmung "Sonic the Hedgehog" bei den Fans durchgefallen war und der animierte Titelheld für angeblich fünf Millionen Dollar neu gestaltet wurde, entwickelte sich der Film zum Kassenschlager: Mehr als 300 Millionen Dollar spielte "Sonic" ein – Grund genug nun für die Produzenten, sich an eine Fortsetzung zu machen. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, bestätigten Paramount Pictures und Sega Sammy, dass an einem zweiten Teil gearbeitet werde.

Jeff Fowler soll erneut Regie führen, Pat Casey und Josh Miller das Drehbuch schreiben. Da sich das Projekt in einer sehr frühen Phase befinde, seien weitere Details noch nicht bekannt. So ist noch offen, ob Jim Carrey auch in der Fortsetzung dabei sein wird. Carrey hatte im ersten Film den Weltraumschurken Dr. Robotnik gespielt, der auf die Erde reist, um den kleinen und flinken Igel Sonic zu jagen, der sich dort vor ihm bei einem Kleinstadtpolizisten (James Marsden) versteckt hat.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH