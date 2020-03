Wuschel, Drache und Co.

Ab 10. März wird bei "The Masked Singer" wieder über die Identität der Sänger unter den Masken gerätselt. Jetzt wurden alle Kostüme präsentiert.

Langsam aber sicher fängt es bei den Fans der Gesangshow "The Masked Singer" an zu kribbeln – erst recht, nachdem ProSieben nun einen ersten Blick auf alle Masken gewährte. Vor wenigen Tagen hatte der Sender mit dem Chamäleon und dem Faultier bereits zwei der aufwendigen Kostüme enthüllt. Nun folgten die restlichen acht, hinter denen sich wieder Prominente verstecken, die gleichermaßen mit Gesang und Performance die Zuschauer überzeugen wollen. Vom süßen, nur 1,50 Meter großen Wuschel bis zum furchteinflößenden Drachen, von der erhabenen Göttin bis zum putzigen Hasen mit langen Schlappohren – die Kostümdesigner haben einmal mehr viel Liebe zum Detail walten lassen.

Erstmals auf der Bühne beweisen dürfen sich die Kandidaten in der ersten Folge der Show am Dienstag, 10. März. Bis dahin dürfen sich die Fans der Sendung schon einmal den Kopf zerbrechen, wer sich hinter den Masken versteckt. Gehandelt wurden nach der Enthüllung bereits Namen wie Faisal Kawusi, Lena Meyer-Landrut, Hella von Sinnen und H.P. Baxxter.

Moderator Matthias Opdenhövel führt erneut durch die Show. "So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars. Toll, dass sie mitmachen. Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!", so der 49-Jährige. Die Jury bilden in diesem Jahr Rea Garvey, Ruth Moschner und ein jeweils wechselnder prominenter Gastjuror.

Bei "The Masked Singer" nehmen zehn Prominente aus unterschiedlichen Bereichen teil, die verkleidet ihre Gesangskunst auf der Bühne präsentieren. Die Zuschauer müssen dann erraten, wer sich hinter den Masken versteckt. Pro Folge wird eine Person ausgewählt, die die Show verlassen und sich demaskieren muss. Im letzten Jahr gewann am Ende der Sänger Max Mutzke, verkleidet als Astronaut.

Auf der Facebookseite des Formats ist seit Bekanntgabe der Masken bereits die Hölle los. Fast 1.500 Kommentare standen am Freitagvormittag bereits unter dem entsprechenden Video-Post. Die Begeisterung war allenthalben groß, allerdings gab es auch kritische Stimmen ob der vorzeitigen Enthüllung der Masken. Viele hätten sich offenbar darüber gefreut, wenn die Masken erstmals im TV präsentiert worden wären.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH