| Zweite Staffel bei ProSieben

Von Antje Rehse

In der zweiten Staffel dürfen Jury und Zuschauer wieder fleißig über die Identität der kostümierten Sänger rätseln. Hier finden Sie einen Überblick über Gerüchte und Hinweise.

Es ist eine unterhaltsame Mischung aus Musik, bunter Show und Ratespaß, die "The Masked Singer" im Sommer 2019 dem deutschen Fernsehpublikum präsentierte. Das Konzept kam an, ProSieben durfte über starke Einschaltquoten jubeln. Schnell war klar: Es wird eine zweite Staffel geben. Die kommt nun schon im Frühjahr. Ab dem 10. März läuft "The Masked Singer" immer dienstags um 20.15 Uhr. Die Kostüme sind bekannt, wer darunter steckt, noch nicht. Lasset den Ratespaß beginnen!

Wer ist das Faultier?

Als kuschelig und verschlafen beschreibt ProSieben das Faultier, das sich in Hawaiihemd und Flipflops auf die Bühne stellt. Außerdem trägt es eine Kette aus 200 Steinnussscheiben. Die erste Assoziation der Zuschauer noch vor der ersten Sendung: Jürgen von der Lippe ist das gemütliche Faultier. Dieser Name liegt zumindest in der Abstimmung auf der offiziellen Webseite der Sendung vorne. Faisal Kawusi liegt ebenfalls hoch im Kurs. An Hape Kerkeling oder Elton glauben da schon deutlich weniger.

Wer ist die Göttin?

Sie trägt ein sehr beeindruckendes Kostüm, die erhabene Göttin. Ganz in Gold gehalten ist das Kostüm ist mit 35 Kilogramm das schwerste der zweiten Staffel. Wer könnte darunter stecken? Barbara Schöneberger! Das glauben zumindest die Zuschauer. Auch Olivia Jones wird als Tipp genannt.

Wer ist der Drache?

Furchteinflößen kommt der Drache daher, ProSieben beschreibt ihn als höllisch und kämpferisch. "Kasalla, das kann doch nur Torsten Legat sein!", denken viele "Dschungelcamp"-Zuschauer. Andere Namen, die im Vorfeld gehandelt werden: Joey Kelly, H.P. Baxxter von Scooter oder sogar Rammstein-Frontmann Till Lindemann.

Wer ist der Hase?

Romantisch, schusselig und vespielt – so kommt der Hase in seinem Blumenkostüm daher. Bei schusselig liegt der Verdacht, Evelyn Burdecki könnte in dem Kostüm stecken, natürlich nahe. Schauspielerin Jella Haase? Das wäre dann vielleicht doch etwas zu einfach ...

Wer ist die Kakerlake?

Wer wäre schon gerne eine Kakerlake? Schließlich finden viele Menschen die Krabbeltiere ziemlich eklig. Bei "The Masked Simger" ist die Schabe aber eine ziemlich coole Type mit einem Hang für zwielichtige Deals in dunklen Ecken. Eine Paraderolle für Rapper Sido, meint der ein oder andere. Tipp Nummer zwei, Sükrü Pehlivan ("Die Superhändler") kann allerdings definitiv ausgeschlossen werden. Der Moderator hat neben seiner täglichen Nachmittagsshow und "Let's Dance" aktuell schlicht und einfach keine Zeit.

Wer ist die Fledermaus?

Eine pinke Rampensau in High Heels: Die Fledermaus kommt mit einem "Special Effect" daher. Olivia Jones, Daniela Katzenberger oder Vanessa Mai könnten sich unter dem Kostüm verbergen, so die ersten Spekulationen.

Wer ist der Dalmatiner?

Als echte Diva mit einem Faible für Luxus präsentiert sich der Dalmatiner. Desirée Nick oder Hella von Sinnen werden als mögliche Sänger mit Flecken gehandelt.

Wer ist das Chamäleon?

Der Verwandlungskünstler präsentiert sich im schillernden Gewand. Als bühnenverliebt wird das Chamäleon beschrieben. Im Rate-Ranking liegt aktuell Schlagersänger Ross Antony vorne. Oder stecken doch DJ Bobo oder Dschungelkönig Prince Damien im Chamäleon-Kostüm?

Wer ist der Roboter?

Schlank muss man sein, um in das Roboter-Kostüm zu passen, das aus etwa 250 Einzelteilen besteht. Das ist Lena Meyer-Landrut auf jeden Fall. Auch Helene Fischer, Carolin Kebekus oder Jasmin Wagner werden als mögliche Roboter gennant.

Wer ist der Wuschel?

Das kleine, süße Fellknäuel hat gute Chancen, der Publikumsliebling zu werden. Aber wie groß darf man sein, um in das Kostüm zu passen? Die Zuschauer spekulieren auf "Tatort"-Schauspielern Christine Urspruch. Auch für Jeanette Biedermann wurde häufig abgestimmt. Oder steckt doch ein Mann im Wuschel-Kostüm?

Erste Hinweise auf die Identität der maskierten Sänger gibt es am 10. März ab 20.15 Uhr. Nach dem Ende der ersten Live-Show wird ein Geheimnis auch schon gelüftet, wenn der Kandidat mit den wenigsten Zuschauerstimmen seine Maske vom Kopf reißen muss. Alle Infos zur zweiten Staffel von "The Masked Singer" finden Sie hier.