VOX-Sendung

Von Andreas Schoettl

First Dates Hotel

Seit Jahren spielt TV-Koch in der Datingshow "First Dates" den Amor. Nun zieht es die Kandidaten ins Hotel und VOX spendiert den neuen Folgen einen Platz in der Primetime. Danach gibt es die erste Staffel von "Prince Charming" zu sehen.

An seinem Auftrag als "Liebeskuppler" hat Roland Trettl Geschmack gefunden. Der gelernte Koch führt seit nunmehr rund zwei Jahren durch die werktägliche Dating-Doku-Soap "First Dates – Ein Tisch für zwei" bei VOX. Und das durchaus erfolgreich. Trettl erreichte in diesem Jahr als charmanter Gastgeber einen durchschnittlichen Marktanteil von mehr als sieben Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe. Einige Ausgaben kamen sogar auf mehr als acht Prozent.

Aufgrund dieses Erfolgs erhalten Trettl und seine "First Dates" nun einen Ableger. Mit der Eröffnung seines neuen "First Dates Hotel" rückt der Südtiroler sogar in die Primetime beim Kölner Sender. Sechs Folgen des Formats sind zunächst geplant.

Nicht mehr nur an einer einfachen Bar, sondern gleich in einem ganzen französischen Boutique-Hotel begrüßt Trettl als eloquenter Gastgeber Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Mit dabei ist auch sein bekanntes "First Dates"-Team. Sie allesamt sollen den Liebessuchenden eine möglichst romantische Atmosphäre für ein erfolgreiches Blind Date zaubern. Springt der Funke während des Abendessens über, kann der Aufenthalt im Hotel gemeinsam mit dem Partner verlängert werden, um am folgenden Tag bei einem weiteren Rendezvous noch mehr über den anderen zu erfahren.

Kandidatin trifft auf ihren Ex-Freund

In der ersten Folge trifft Haushaltshilfe Isolde (56), die sehr gerne reist, auf den Lageristen Ralf (53). Der Kölner macht zum ersten Mal im Urlaub. Ob das passt? Außerdem haben Soldatin Luisa (31) und Koch Nico (26), Frührentnerin Stine (56) und Lkw-Fahrer Uwe (51), Unternehmerin Olga (38) und Lichttechniker Jürgen (39) sowie Janine (42) und Personaltrainer Arthur (49) ein Date. Es wird chaotisch, denn Arthur ist der Ex-Freund von Olga ...

Mit dem "Liebeshotel" eröffnet VOX eine neue "Date Night" am Montagabend. Auf Roland Trettl folgt ab 22.10 Uhr "Prince Charming". Die Kuppelei nach Vorbild des "Bachelors", allerdings mit schwulen Männern, war im vergangenen Jahr bereits sehr erfolgreich beim Streamingangebot TVNOW zu sehen. Sie wurde jüngst sogar mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet – als erste Datingshow überhaupt. In den insgesamt acht Folgen und einem Wiedersehensspecial sucht "Prince Charming" Nicolas Puschmann unter 20 Singlemännern in Griechenland nach seinem Partner für das Glücklichsein.

"So trauen sich andere, sich zu outen" - lesen Sie hier ein Interview mit "Prince Charming" Nicolas Puschmann.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH