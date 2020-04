| SAT.1-Show

Von Antje Rehse

Überraschung bei "Promis unter Palmen": Eine Vorschau auf die kommende Folge deutet ein Comeback von Désirée Nick an. Zudem wird einer der Kandidaten mit einem Krankenwagen abtransportiert.

Nach der dritten Folge war Schluss für Désirée Nick. Eigentlich. Nachdem ihr Team in der Team-Challenge verloren hatte, wurde "La Nick" einstimmig rausgewählt. "Mit Freuden", wie Bastian Yotta betonte, denn mit ihrer spitzen Zunge hat sich die Kabarettistin wenig Freunde gemacht. Doch nun deutet alles auf ein Comeback hin. In einer Vorschau auf die fünfte Folge sieht man, wie eine Frau mit langen Beinen auf Stöckelschuhen wieder mitsamt Koffer über einen Gehweg stolziert. Das ist Désirée Nick, ist man sich bei Twitter sicher.

SAT.1 selbst bestätigte das Comeback nicht, so manche Andeutung bei Twitter lässt aber zumindest Rückschlüsse zu, dass daran etwas dran sein könnte. Doch warum könnte Désirée Nick nach ihrem Rauswurf wiederkommen? Zum Beispiel, weil ein anderer Kandidat von "Promis unter Palmen" freiwillig geht. "Sag mal, ist hier jemand vorzeitig ausgezogen?", fragt Janine Pink in der Vorschau. Es scheint so, als wäre es Claudia Obert, die sich zunehmend gemobbt fühlt und darunter leidet. Wirft die Society-Lady das Handtuch? Oder bringt SAT.1 den Zuschauer mit dem Trailer bewusst auf eine falsche Fährte?

Ebenfalls in dem Trailer, der im Anschluss an die vergangene Folge gezeigt wurde, zu sehen: Ein Promi wird in einen Krankenwagen verladen. Während in dem kurzen Ausschnitt nicht zu erkennen ist, um wen es sich handelt, war in der Vorschau, die zu Beginn der ersten Folge gezeigt wurde, bereits zu sehen, dass es Désirée Nick selbst ist, die nach einem Spiel ärztlich versorgt werden muss. Auch das ein klares Indiz für ihr Comeback, denn diese Szene wurde in den bisherigen Folgen noch nicht gezeigt.

Wie sich das genau abspielt und was der Grund für den RTW-Einsatz ist, ist aber noch nicht bekannt. Am kommenden Mittwoch gibt es bei SAT.1 dann sicher Antworten. Aktuell sind nach dem Rauswurf von Ronald Schill noch Claudia Obert, Janine Pink, Carina Spack, Matthias Mangiapane, Bastian Yotta und Tobias Wegener dabei. Alle Infos zu "Promis unter Palmen" finden Sie hier.