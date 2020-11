Till Lindemann: Erfolg macht ihm "ein bisschen Angst"

Seit vielen Jahren ist Till Lindemann mit seiner Band Rammstein national wie auch international hoch angesehen. Dass der große Erfolg aber auch seine Schattenseiten hat, erklärte der Sänger im Interview mit "PLAYBOY".

Till Lindemann ist seit 1994 als Frontmann der international hoch angesehenen Metal-Band Rammstein aktiv und füllt regelmäßig große Stadien. Ein Erfolg, den der Sänger allerdings mit "ganz, ganz viel Demut" aufnimmt: "Mir macht das auch ein bisschen Angst. Es bringt Verantwortung mit sich und extremen Druck", sagt Till Lindemann im Interview in der aktuellen "PLAYBOY"-Dezember-Ausgabe. "Da kommen auch Versagensängste auf: Können die Shows stattfinden, bleibst du gesund, funktioniert das alles? Das ist nicht schön. Aber trotzdem freut man sich ganz doll und bereut es nicht."

Der 57-Jährige verbrachte kürzlich viel Zeit mit dem Kelly-Family-Musiker Joey Kelly: Gemeinsam waren die beiden Sänger auf einer Flussfahrt im Amazonasgebiet, unter anderem, um Texte für neue Songs zu schreiben. Während Kelly ein großer Fan von Lindemanns Musik ist, beruht diese Begeisterung weniger auf Gegenseitigkeit. "Es ist nicht mein Geschmack, klar", antwortete Lindemann auf die Frage, ob er ein Fan von Kellys Musik sei. "Aber ich stehe auf die Refrains. Egal, welche Musikrichtung, wenn der Refrain gut ist und die Musik mit Leidenschaft geschrieben wurde, weiß ich das zu schätzen."

Das jüngste Album der Metal-Band mit dem Titel "Rammstein" erschien 2019 – es erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz Platz eins der Charts, in den USA landete es auf Platz neun. Lindemann ist seit 2015 auch gemeinsam mit dem Musiker Peter Tägtgren als Band Lindemann unterwegs. Das Metal-Duo hat bereits zwei Alben veröffentlicht.

