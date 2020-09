| RTL-Soap

Ein neuer Till Weigel für "Unter uns": Schauspieler Constantin Lücke übernimmt die Rolle in der RTL-Soap und wird Nachfolger von Ben Ruedinger. Damit wird die Rolle zum zweiten Mal neu besetzt.

Da sich Langzeit-Till Ben Ruedinger (spielte die Rolle seit Oktober 2000) nach fast genau 20 Jahren neuen Projekten zuwenden wollte, stand die Produktion vor der Herausforderung: Kann man eine so wichtige Weigel-Rolle sterben lassen? Die Verantwortlichen entschieden sich, die Chance für einen Neuanfang der Figur Till Weigel zu nutzen.

Doch wie will man dem Zuschauer den Schauspielerwechsel glaubwürdig verkaufen? Die "Unter uns"-Macher greifen zu einem alten Soap-Trick. Till wird in einen schweren Unfall verwickelt und von einem Auto erfasst. Schließlich erwacht er aus dem Koma, doch Till hat sich verändert ...

"Ich bin sehr stolz darauf, jetzt ein neues Mitglied der 'Unter uns'-Familie zu sein und dass ich diese so starke und wichtige Hauptrolle fortführen und weiterentwickeln darf. Meine beiden Vorgänger in der Till-Rolle haben zwar schon unfassbar viel erlebt in den letzten 25 Jahren – von Leukämie bis zu der Geschichte mit den vertauschten Babys – aber: Das war noch lange nicht alles", sagt Lücke. Vor Ben Ruedinger hatte in den Anfängen von "Unter uns" Stephen Dürr die Rolle des Till Weigel gespielt. Der 41-jährige Lücke ist unter anderem bekannt aus der ARD-Telenovela "Rote Rosen".

Ben Ruedinger verlässt die Serie mit einem lachenden und einem weinenden Auge und sagt: "Meine Zeit als Till Weigel bei 'Unter uns' war sehr wichtig und prägend für mich, ich möchte sie auf keinen Fall missen. In den letzten Jahren wuchs aber immer mehr der Wunsch, mich als Schauspieler in anderen Rollen weiter zu entwickeln, neue Teams, Kollegen und Geschichten kennenzulernen und auch verstärkt selbst als Produzent tätig zu sein. Nun ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und neue Wege zu gehen. Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen, die auf mich warten. Dass Till Weigel in Zukunft von Constantin Lücke weiter verkörpert wird, freut mich sehr. Es zeigt, was für ein wichtiger Teil von 'Unter uns' die Rolle ist, und es macht mich stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Ich wünsche Constantin alles Gute, er ist ein toller Kollege und wird die Rolle mühelos und mit seinem eigenen Charme weiterführen."

Quelle: areh