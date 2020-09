ZDF-Show von Jan Böhmermann

Jan Böhmermann wechselt von ZDFneo ins ZDF-Hauptprogramm. Nun sind auch der Starttermin und der neue Sendeplatz von "ZDF Magazin Royale" bekannt.

Nach sieben Jahren in der Nische von ZDFneo wagt Jan Böhmermann den nächsten Schritt und zieht mit seiner Show ins Hauptprogramm des ZDF. Angesichts des Neustarts des "ZDF Magazin Royales" ist der Moderator offenbar schon Feuer und Flamme, wie ein neues Video offenbarte. In dem Clip, der am Dienstag auf YouTube veröffentlicht wurde, sitzt Böhmermann inmitten eines brennenden Zimmers. Seelenruhig beobachtet er zur Titelmelodie der Zeichentrickserie "Alfred J. Kwak", "Warum bin ich so fröhlich", die Flammen und endet schließlich mit dem Fazit "Ist doch alles gut" – eine filmische Adaption des "This Is Fine"-Memes.

Daneben verriet das Video nach langem Rätselraten auch Starttermin und Sendeplatz der neuen Show. Demnach debütiert das "ZDF Magazin Royale", am Freitag, 6. November, um 23 Uhr. Diesen Sendeplatz direkt im Anschluss an die "heute show" mit Moderator Oliver Welke wird das Format auch fortan besetzen. Ebenfalls von der Rochade betroffen ist das Kulturmagazin "Aspekte", das künftig im Anschluss an Böhmermanns Show ausgestrahlt wird.

