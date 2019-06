TV-Film in der ARD

Von Julian Weinberger

Unerwartet bietet sich für die Winzerstochter Laura (Inez Bjørg David) die Möglichkeit, als Sängerin durchzustarten. Dafür muss sie nicht nur ihre Angst vor der großen Bühne ablegen, sie steht auch im Konkurrenzkampf mit ihrer Schwester.

Als der gefeierte Schlagerstar Sunny (Julian Looman) auf einer Hochzeit Nina (Cristina do Rego) als Duettpartnerin auswählt, scheinen sich die Wünsche der jungen Winzerstochter nach einer Bühnenkarriere endlich zu erfüllen. Noch dazu, weil der Musiker eine Partnerin für einen großen Gesangswettbewerb sucht. Doch ihre Nerven machen ihr einen Strich durch die Rechnung und ihre Stimme versagt. Aus der Traum. Aber es kommt noch schlimmer. Denn ausgerechnet ihre ältere Schwester Laura (Inez Bjørg David) springt ein und überzeugt alle mit ihrer engelsgleichen Stimme. Daraufhin entbrennt im ARD-Film "Wenn's um Liebe geht" ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden Schwestern – und mittendrin befindet sich der Manager Vincent (Maxim Mehmet).

Der ist sofort hin und weg von dem Talent der unscheinbaren und schüchternen Laura. Die jedoch will ihre Begabung nicht wahrhaben und sieht ihre Bestimmung darin, ihrem Vater auf dem Weingut unter die Arme zu greifen. Nina versucht währenddessen, sich an Sunny heranzumachen. Als die beiden zusammen von der Feier verschwinden, geschieht die große Katastrophe: Sunny, erheblich alkoholisiert, kollidiert mit seinem Sportwagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Darin sitzt Laura, die schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden muss.

Nina sieht nun endgültig die Gelegenheit gekommen, die Situation zu ihren Gunsten zu nutzen. Sie erpresst Sunny: Wenn sie die Schuld für den Unfall auf sich nimmt, bestimmt er sie im Gegenzug als Duettpartnerin. Der moralisch durchtriebene und karrieregeile Schlagersänger willigt bereitwillig ein. Sein Manager Vincent hingegen hat genug von dem falschen Spiel und verlässt seinen Klienten. Stattdessen verfolgt er seine eigenen Pläne: Er will Laura davon überzeugen, mit ihm beim Wettbewerb anzutreten.

Wolfgang Eißlers Film verfolgt vor allem die musikalische und zwischenmenschliche Annäherung von Laura und Vincent, die von einem stetigen Auf und Ab geprägt ist. Mal scheinen die beiden auf einem guten Weg, mal übermannen Laura die Zweifel an ihrem Talent. Ihre Schwester Nina hingegen, überzeugend verkörpert von "Pastewka"-Star Cristina do Rego, manipuliert ihr Umfeld stets zu ihrem Vorteil und verlässt im Angesicht bald anstehenden Erfolges mit Sunny sogar ihre Familie. So gesehen baut "Wenn's um Liebe geht" ganz klare Fronten auf – Gut gegen Böse.

Viel Raum für Zwischentöne bleibt in diesem radikalen Schwarz-Weiß-Denken nicht. Dennoch bietet der romantische 90-Minüter solide Unterhaltung. Besonders die Chemie zwischen Maxim Mehmet als gutmütigem Manager und Inez Bjørg David als schüchterner Winzerstochter stimmt und lässt die vorhersehbare Handlung verkraften. Außerdem ist die Produktion am Ende zum Glück nicht so seicht und kitschig, wie es der Titel des Films vermuten lässt – auch, wenn ein Happy End natürlich nicht fehlen darf. Lediglich die Rollen des überkandidelten Musikmanagers Tom (Torsten Eikmeier) und der kleinen Schwester Ronja (Emilia Pieske), die den Weg von Laura und Vincent zum Wettbewerb mit einem Online-Blog dokumentiert, wirken platitüdenhaft.

Quelle: teleschau – der Mediendienst